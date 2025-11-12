Moldávia x Itália: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Azzurra precisa vencer e torcer por uma derrota da Noruega, diante da Estônia, para seguir vivo em busca de uma vaga direta na próxima Copa do Mundo

Moldávia e Itália irão se enfrentar nesta quinta-feira (13), às 16h45 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Zimbru, em Chisinau, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Como chegam as equipes

Lanterna das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Moldávia ainda não conquistou nenhuma vitória em 2025. Na última rodada, o país ficou no empate contra a Estônia, por 1 a 1.

A Itália precisa vencer para seguir viva em busca de uma vaga direta na próxima Copa do Mundo. No entanto, a Azzurra também precisa torcer por uma derrota da Noruega, que encara a Estônia.

Onde assistir Moldávia x Itália ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 2 (TV por assinatura).

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-Feira (13/11) – 16h45 (Horário de Brasília)

Quinta-Feira (13/11) – 16h45 (Horário de Brasília) Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 9

Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 9 Local: Zimbru, em Chisinau (Moldávia)

Zimbru, em Chisinau (Moldávia) Onde Assistir: SporTV 2

Prováveis Escalações

Moldávia: Cojuhar, Forov, Craciun, Gherasimenvoc, Dumbravanu e Reabciuk; Caimacov, Rata e Ionita; Perciun e Postolachi. Técnico: Lilian Popescu.

Itália: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Frattesi, Locatelli e Tonali; Zaccagni, Raspadori e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.