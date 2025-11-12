Moldávia x Itália: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Azzurra precisa vencer e torcer por uma derrota da Noruega, diante da Estônia, para seguir vivo em busca de uma vaga direta na próxima Copa do Mundo
Moldávia e Itália irão se enfrentar nesta quinta-feira (13), às 16h45 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Zimbru, em Chisinau, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Como chegam as equipes
Lanterna das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Moldávia ainda não conquistou nenhuma vitória em 2025. Na última rodada, o país ficou no empate contra a Estônia, por 1 a 1.
A Itália precisa vencer para seguir viva em busca de uma vaga direta na próxima Copa do Mundo. No entanto, a Azzurra também precisa torcer por uma derrota da Noruega, que encara a Estônia.
Onde assistir Moldávia x Itália ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 2 (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-Feira (13/11) – 16h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 9
- Local: Zimbru, em Chisinau (Moldávia)
- Onde Assistir: SporTV 2
Prováveis Escalações
Moldávia: Cojuhar, Forov, Craciun, Gherasimenvoc, Dumbravanu e Reabciuk; Caimacov, Rata e Ionita; Perciun e Postolachi. Técnico: Lilian Popescu.
Itália: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Frattesi, Locatelli e Tonali; Zaccagni, Raspadori e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.