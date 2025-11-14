Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sem Cristiano Ronaldo, expulso em duelo contra a Irlanda, Seleção das Quinas busca a vitória contra os armenos para garantir a vaga na Copa do Mundo

Clique aqui e escute a matéria

Portugal e Armênia irão se enfrentar neste domingo (15), às 11h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado no Estádio do Dragão.

Como chegam as seleções

Portugal lidera o Grupo F das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e entra em campo com a missão de assegurar a classificação direta. No entanto, o time vem de decepcionante derrota diante da Irlanda e não contará com Cristiano Ronaldo, expulso na rodada anterior.

A Armênia vive campanha difícil no grupo. Derrotada nas três rodadas anteriores, a seleção dificilmente alcançará classificação direta ou via repescagem.

Onde assistir Portugal x Armênia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (16/11) – 11h00 (Horário de Brasília)

Domingo (16/11) – 11h00 (Horário de Brasília) Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6

Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6 Local: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)

Estádio do Dragão, no Porto (Portugal) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias e Diogo Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez

Armênia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan e Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan e Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan. Técnico: Yegishe Melikyan