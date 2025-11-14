fechar
Onde assistir | Notícia

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Sem Cristiano Ronaldo, expulso em duelo contra a Irlanda, Seleção das Quinas busca a vitória contra os armenos para garantir a vaga na Copa do Mundo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/11/2025 às 15:45
Jogadores da Seleção de Portugal
Jogadores da Seleção de Portugal - Reprodução/ Portugal

Clique aqui e escute a matéria

Portugal e Armênia irão se enfrentar neste domingo (15), às 11h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado no Estádio do Dragão.

Como chegam as seleções

Portugal lidera o Grupo F das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e entra em campo com a missão de assegurar a classificação direta. No entanto, o time vem de decepcionante derrota diante da Irlanda e não contará com Cristiano Ronaldo, expulso na rodada anterior.

A Armênia vive campanha difícil no grupo. Derrotada nas três rodadas anteriores, a seleção dificilmente alcançará classificação direta ou via repescagem.

Onde assistir Portugal x Armênia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (16/11) – 11h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)
  • Onde Assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias e Diogo Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez

Armênia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan e Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan e Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan. Técnico: Yegishe Melikyan

Leia também

Itália x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo das Eliminatórias
ONDE ASSISTIR

Itália x Noruega ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo das Eliminatórias
Camões e os Lusíadas
opinião

Camões e os Lusíadas

Compartilhe

Tags