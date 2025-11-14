Geórgia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espanha chega com 100% nas Eliminatórias e perto da vaga; Geórgia vive má fase, com duas derrotas, e precisa de combinação improvável

Clique aqui e escute a matéria

Geórgia e Espanha entram em campo neste sábado (15), às 14h (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tiblíssi.

Como chegam as seleções?

Geórgia

Vive momento ruim, com duas derrotas seguidas nas Eliminatórias, a última por 4 a 1 para a Turquia.

Ocupa o 3º lugar do Grupo E e precisa de um cenário improvável para sonhar com repescagem: vencer Espanha e Bulgária e ainda torcer por duas derrotas da Turquia.

Espanha

Chega embalada, com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, quatro vitórias em quatro jogos.

Lidera o grupo e pode garantir vaga na Copa do Mundo se vencer a Geórgia combinando com um tropeço da Turquia.

Onde assistir Geórgia x Espanha ao vivo?

O confronto deste sábado entre Geórgia x Espanha terá transmissão do Disney+ (streaming).

Ficha técnica

Data: 15/11/2025

15/11/2025 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiblíssi)

Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiblíssi) Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Geórgia

Mamardashvili, Azarovi, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kiteishvili, Gagnidze; Davitashvili, Kvaratskhelia, Zivzivadze. Técnico: Willy Sagnol

Espanha

Simón, Llorente, Huijsen, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Merino, Olmo; Torres, Pino, Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente