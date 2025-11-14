Azerbaijão x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Les Bleus lideram as Eliminatórias e já estão garantidos de maneira antecipada na Copa do Mundo. Azeris ocupam a lanterna do Grupo D
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Azerbaijão e França se enfrentam neste domingo (16), às 14h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Tofiq Bahramov, em Baku.
Como chegam as equipes
O Azerbaijão disputa suas últimas partidas no grupo e já não consegue alterar seu destino dentro da chave. A equipe está na lanterna e entra em campo apenas com o objetivo de conquistar um bom resultado diante de sua torcida.
A seleção francesa já garantiu a liderança do Grupo D nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e entra na rodada livre de pressão em termos de classificação.
Com a vaga no Mundial assegurada, o jogo agora vale para manter o ritmo, testar alternativas e encerrar a campanha invicta no grupo.
Onde assistir Azerbaijão x França ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (16/11) – 14h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
- Local: Tofiq Bahramov, em Baku (Azerbaijão)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Azerbaijão: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Nariman Akhundzade. Técnico: Fernando Santos
França: Chevalier; Gusto, Konaté, Saliba e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Kanté e Nkunku; Cherki, Barcola e Ekitike. Técnico: Didier Deschamps