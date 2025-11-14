fechar
Azerbaijão x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Les Bleus lideram as Eliminatórias e já estão garantidos de maneira antecipada na Copa do Mundo. Azeris ocupam a lanterna do Grupo D

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/11/2025 às 15:10
N'Golo Kanté, volante da França
N'Golo Kanté, volante da França - Reprodução/ Equipe de France

Azerbaijão e França se enfrentam neste domingo (16), às 14h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Tofiq Bahramov, em Baku.

Como chegam as equipes

O Azerbaijão disputa suas últimas partidas no grupo e já não consegue alterar seu destino dentro da chave. A equipe está na lanterna e entra em campo apenas com o objetivo de conquistar um bom resultado diante de sua torcida.

A seleção francesa já garantiu a liderança do Grupo D nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e entra na rodada livre de pressão em termos de classificação.

Com a vaga no Mundial assegurada, o jogo agora vale para manter o ritmo, testar alternativas e encerrar a campanha invicta no grupo.

Onde assistir Azerbaijão x França ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (16/11) – 14h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 6
  • Local: Tofiq Bahramov, em Baku (Azerbaijão)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Azerbaijão: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Nariman Akhundzade. Técnico: Fernando Santos

França: Chevalier; Gusto, Konaté, Saliba e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Kanté e Nkunku; Cherki, Barcola e Ekitike. Técnico: Didier Deschamps

