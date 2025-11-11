fechar
Onde assistir | Notícia

Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida

Atual campeã da competição, equipe do Oklahoma possui a melhor campanha da NBA na atual temporada. Time de Curry, por outro lado, vem de vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/11/2025 às 11:33
Jimmy Butler, atleta do Golden State Warriors
Jimmy Butler, atleta do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors irão se enfrentar nesta terça-feira (11), às 22h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Paycom Center.

Como chegam as equipes

O Oklahoma City Thunder vive um início de temporada mágico. O time venceu 10 das 11 partidas disputadas na atual edição da competição e lidera a Conferência Oeste.

O Golden State Warriors vem de vitória sobre o Indiana Pacers, mas não terá vida fácil na casa da equipe adversária. O time de Stephen Curry ocupa a 7ª colocação na tabela.

Onde assistir Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Amazon Prime Video (plataforma de streaming)
  • NBA League Pass (serviço oficial da competição)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (11/11) – 22h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Paycom Center, em Oklahoma City (Califórnia - EUA)
  • Onde Assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Prováveis Escalações

  • Oklahoma City Thunder: Mitchell, Holmgren, Hartenstein, Wallace e Gilgeous-Alexander. Técnico: Mark Daigneault
  • Golden State Warriors: Draymond Green, Kuminga, Post, Podziemski e Jimmy Butler. Técnico: Steve Kerr

Leia também

Jogos de hoje (11) na NBA: horário e onde assistir ao vivo
ONDE ASSISTIR

Jogos de hoje (11) na NBA: horário e onde assistir ao vivo
Philadelphia 76ers x Boston Celtics ao vivo hoje (11): veja horário e onde assistir
ONDE ASSISTIR

Philadelphia 76ers x Boston Celtics ao vivo hoje (11): veja horário e onde assistir

Compartilhe

Tags