Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida
Atual campeã da competição, equipe do Oklahoma possui a melhor campanha da NBA na atual temporada. Time de Curry, por outro lado, vem de vitória
Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors irão se enfrentar nesta terça-feira (11), às 22h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Paycom Center.
Como chegam as equipes
O Oklahoma City Thunder vive um início de temporada mágico. O time venceu 10 das 11 partidas disputadas na atual edição da competição e lidera a Conferência Oeste.
O Golden State Warriors vem de vitória sobre o Indiana Pacers, mas não terá vida fácil na casa da equipe adversária. O time de Stephen Curry ocupa a 7ª colocação na tabela.
Onde assistir Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Amazon Prime Video (plataforma de streaming)
- NBA League Pass (serviço oficial da competição)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (11/11) – 22h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: Paycom Center, em Oklahoma City (Califórnia - EUA)
- Onde Assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass
Prováveis Escalações
- Oklahoma City Thunder: Mitchell, Holmgren, Hartenstein, Wallace e Gilgeous-Alexander. Técnico: Mark Daigneault
- Golden State Warriors: Draymond Green, Kuminga, Post, Podziemski e Jimmy Butler. Técnico: Steve Kerr