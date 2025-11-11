Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atual campeã da competição, equipe do Oklahoma possui a melhor campanha da NBA na atual temporada. Time de Curry, por outro lado, vem de vitória

Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors irão se enfrentar nesta terça-feira (11), às 22h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Paycom Center.

Como chegam as equipes

O Oklahoma City Thunder vive um início de temporada mágico. O time venceu 10 das 11 partidas disputadas na atual edição da competição e lidera a Conferência Oeste.

O Golden State Warriors vem de vitória sobre o Indiana Pacers, mas não terá vida fácil na casa da equipe adversária. O time de Stephen Curry ocupa a 7ª colocação na tabela.

Onde assistir Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Amazon Prime Video (plataforma de streaming)

NBA League Pass (serviço oficial da competição)

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (11/11) – 22h00 (Horário de Brasília)

Domingo (11/11) – 22h00 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular

NBA – Temporada Regular Local: Paycom Center, em Oklahoma City (Califórnia - EUA)

Paycom Center, em Oklahoma City (Califórnia - EUA) Onde Assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Prováveis Escalações