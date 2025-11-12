OKC Thunder x Los Angeles Lakers hoje (12) ao vivo: onde assistir e horário da NBA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em noite de jogão na NBA, Thunder e Lakers medem forças; atuais campeões apostam em Shai, enquanto os californianos contam com Luka Doncic

Oklahoma City Thunder (11-1) e Los Angeles Lakers (8-3) se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 23h30, no grande destaque desta noite NBA.

O Thunder, atual campeão da liga, vive um ótimo momento, com um elenco jovem e dinâmico liderado pela estrela Shai Gilgeous-Alexander.

Os Lakers, por sua vez, seguem tentando encontrar consistência, apesar de um ótimo início de temporada, apostando nas habilidades do camisa 77 Luka Doncic.

A franquia ainda não conta com o astro LeBron James. Segundo o jornalista Shams Sharania, da ESPN, o veterano deve voltar a jogar apenas na segunda metade de novembro.

Lesionado, James sofre com problemas no nervo ciático. O astro não disputou nenhuma partida da pré-temporada.

Onde assistir Thunder x Lakers hoje



O principal duelo da rodada será entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. O confronto será o último da rodada da NBA desta quarta-feira (12).

A bola laranja sobe às 23h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

Ficha do confronto

Data : Quarta-feira, 12 de novembro



: Quarta-feira, 12 de novembro Horário : 23h30 (de Brasília)



: 23h30 (de Brasília) Local : Paycom Center, Oklahoma (EUA)

: Paycom Center, Oklahoma (EUA) Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Rodada NBA | Melhores Momentos