Outros Esportes | Notícia

OKC Thunder x Los Angeles Lakers hoje (12) ao vivo: onde assistir e horário da NBA

Em noite de jogão na NBA, Thunder e Lakers medem forças; atuais campeões apostam em Shai, enquanto os californianos contam com Luka Doncic

Por Thiago Seabra Publicado em 12/11/2025 às 10:37
OKC Thunder aplica varrida nos Grizzlies e avança de fase nos playoffs.
OKC Thunder aplica varrida nos Grizzlies e avança de fase nos playoffs. - (Foto: OKC Thunder/X)

Oklahoma City Thunder (11-1) e Los Angeles Lakers (8-3) se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 23h30, no grande destaque desta noite NBA.

O Thunder, atual campeão da liga, vive um ótimo momento, com um elenco jovem e dinâmico liderado pela estrela Shai Gilgeous-Alexander.

Os Lakers, por sua vez, seguem tentando encontrar consistência, apesar de um ótimo início de temporada, apostando nas habilidades do camisa 77 Luka Doncic.

A franquia ainda não conta com o astro LeBron James. Segundo o jornalista Shams Sharania, da ESPN, o veterano deve voltar a jogar apenas na segunda metade de novembro.

Lesionado, James sofre com problemas no nervo ciático. O astro não disputou nenhuma partida da pré-temporada.

Onde assistir Thunder x Lakers hoje

O principal duelo da rodada será entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. O confronto será o último da rodada da NBA desta quarta-feira (12).

A bola laranja sobe às 23h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

Ficha do confronto

  • Data: Quarta-feira, 12 de novembro
  • Horário: 23h30 (de Brasília)
  • Local: Paycom Center, Oklahoma (EUA)
  • Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

