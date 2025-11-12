OKC Thunder x Los Angeles Lakers hoje (12) ao vivo: onde assistir e horário da NBA
Em noite de jogão na NBA, Thunder e Lakers medem forças; atuais campeões apostam em Shai, enquanto os californianos contam com Luka Doncic
Oklahoma City Thunder (11-1) e Los Angeles Lakers (8-3) se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 23h30, no grande destaque desta noite NBA.
O Thunder, atual campeão da liga, vive um ótimo momento, com um elenco jovem e dinâmico liderado pela estrela Shai Gilgeous-Alexander.
Os Lakers, por sua vez, seguem tentando encontrar consistência, apesar de um ótimo início de temporada, apostando nas habilidades do camisa 77 Luka Doncic.
A franquia ainda não conta com o astro LeBron James. Segundo o jornalista Shams Sharania, da ESPN, o veterano deve voltar a jogar apenas na segunda metade de novembro.
Lesionado, James sofre com problemas no nervo ciático. O astro não disputou nenhuma partida da pré-temporada.
Onde assistir Thunder x Lakers hoje
O principal duelo da rodada será entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. O confronto será o último da rodada da NBA desta quarta-feira (12).
A bola laranja sobe às 23h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha do confronto
- Data: Quarta-feira, 12 de novembro
- Horário: 23h30 (de Brasília)
- Local: Paycom Center, Oklahoma (EUA)
- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
Rodada NBA | Melhores Momentos