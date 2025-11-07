Outros Esportes | Notícia
NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (07/11)? Confira
Onze partidas serão disputadas entre a noite desta sexta-feira (07), e a madrugada de sábado (08). Melhor time da temporada, Thunder visita os Kings
A NBA 2025-26 terá sequência nesta sexta-feira (07), com mais uma rodada da NBA Cup. Entre a noite desta sexta-feira (07) e a madrugada de sábado (08), grandes confrontos movimentam as duas conferências.
Ao todo, 11 partidas estão programadas, incluindo duelos de destaque como Golden State Warriors x Denver Nuggets e Chicago Bulls x Milwaukee Bucks.
Além disso, a equipe que possui a melhor campanha no início da atual temporada, Oklahoma City Thunder, visita o Sacramento Kings. A partida será no sábado (08), às 00h00.
Confira onde assistir os próximos jogos da NBA
Sexta-feira (07/11)
- 21h00 – Orlando Magic x Boston Celtics - NBA League Pass
- 21h00 – Washington Wizards x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass
- 21h30 – Atlanta Hawks x Toronto Raptors - NBA League Pass
- 21h30 – Brooklyn Nets x Detroit Pistons - NBA League Pass
- 21h30 – San Antonio Spurs x Houston Rockets - Amazon Prime Video
- 22h00 – Miami Heat x Charlotte Hornets - NBA League Pass
- 22h00 – Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks - NBA League Pass
- 22h00 – Milwaukee Bucks x Chicago Bulls - NBA League Pass
- 22h00 – Minnesota Timberwolves x Utah Jazz - NBA League Pass
Sábado (08/11)
- 00h00 – Denver Nuggets x Golden State Warriors - Amazon Prime Video
- 00h00 – Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder - NBA League Pass