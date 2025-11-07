NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (07/11)? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Onze partidas serão disputadas entre a noite desta sexta-feira (07), e a madrugada de sábado (08). Melhor time da temporada, Thunder visita os Kings

A NBA 2025-26 terá sequência nesta sexta-feira (07), com mais uma rodada da NBA Cup. Entre a noite desta sexta-feira (07) e a madrugada de sábado (08), grandes confrontos movimentam as duas conferências.

Ao todo, 11 partidas estão programadas, incluindo duelos de destaque como Golden State Warriors x Denver Nuggets e Chicago Bulls x Milwaukee Bucks.

Além disso, a equipe que possui a melhor campanha no início da atual temporada, Oklahoma City Thunder, visita o Sacramento Kings. A partida será no sábado (08), às 00h00.

Confira onde assistir os próximos jogos da NBA

Sexta-feira (07/11)

21h00 – Orlando Magic x Boston Celtics - NBA League Pass

21h00 – Washington Wizards x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass

21h30 – Atlanta Hawks x Toronto Raptors - NBA League Pass

21h30 – Brooklyn Nets x Detroit Pistons - NBA League Pass

21h30 – San Antonio Spurs x Houston Rockets - Amazon Prime Video

22h00 – Miami Heat x Charlotte Hornets - NBA League Pass

22h00 – Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks - NBA League Pass

22h00 – Milwaukee Bucks x Chicago Bulls - NBA League Pass

22h00 – Minnesota Timberwolves x Utah Jazz - NBA League Pass

Sábado (08/11)