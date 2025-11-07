fechar
Outros Esportes | Notícia

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (07/11)? Confira

Onze partidas serão disputadas entre a noite desta sexta-feira (07), e a madrugada de sábado (08). Melhor time da temporada, Thunder visita os Kings

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/11/2025 às 6:00
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

A NBA 2025-26 terá sequência nesta sexta-feira (07), com mais uma rodada da NBA Cup. Entre a noite desta sexta-feira (07) e a madrugada de sábado (08), grandes confrontos movimentam as duas conferências.

Ao todo, 11 partidas estão programadas, incluindo duelos de destaque como Golden State Warriors x Denver Nuggets e Chicago Bulls x Milwaukee Bucks.

Além disso, a equipe que possui a melhor campanha no início da atual temporada, Oklahoma City Thunder, visita o Sacramento Kings. A partida será no sábado (08), às 00h00.

Leia Também

Confira onde assistir os próximos jogos da NBA

Sexta-feira (07/11)

  • 21h00 – Orlando Magic x Boston Celtics - NBA League Pass
  • 21h00 – Washington Wizards x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass
  • 21h30 – Atlanta Hawks x Toronto Raptors  - NBA League Pass
  • 21h30 – Brooklyn Nets x Detroit Pistons - NBA League Pass
  • 21h30 – San Antonio Spurs x Houston Rockets - Amazon Prime Video
  • 22h00 – Miami Heat x Charlotte Hornets - NBA League Pass
  • 22h00 – Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks - NBA League Pass
  • 22h00 – Milwaukee Bucks x Chicago Bulls - NBA League Pass
  • 22h00 – Minnesota Timberwolves x Utah Jazz - NBA League Pass

Sábado (08/11)

  • 00h00 – Denver Nuggets x Golden State Warriors - Amazon Prime Video
  • 00h00 – Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder - NBA League Pass

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tem jogo da NBA hoje (06/11)? Veja data e horários dos próximos jogos
BASQUETE

Tem jogo da NBA hoje (06/11)? Veja data e horários dos próximos jogos
Como assinar o League Pass para assistir a NBA? Confira valores dos planos
BASQUETE

Como assinar o League Pass para assistir a NBA? Confira valores dos planos

Compartilhe

Tags