Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers hoje (10): onde assistir NBA ao vivo
As duas franquias vêm de derrota na NBA, mas é a equipe de Los Angeles que faz um ótimo início de temporada; confira detalhes do duelo
Charlotte Hornets (3-6) e Los Angeles Lakers (7-3) entram em quadra nesta segunda-feira (10), às 21h (de Brasília), em mais uma rodada agitada da NBA na temporada 2025-26. O confronto acontece na Arena Spectrum Center.
Os Hornets vêm de derrota por 126 a 108 para o Miami Heat, em confronto válido pela Copa NBA. Na ocasião, o destaque ficou para Norman Powell, armador de Miami que anotou 25 pontos.
O cestinha da partida foi Kon Knueppel, ala dos Hornets.
Mesmo vivendo um bom início de temporada , os Lakers também vêm de derrota. A baixa foi contra o Atlanta Hawks por 122 a 102. Luka Doncic foi o cestinha com 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes.
O Los Angeles Lakers ainda não conta com LeBron James, que se recupera de uma ciatalgia e permanece afastado desde o início da temporada.
O astro de 40 anos segue em processo de reabilitação e não tem previsão oficial de retorno às quadras.
Onde assistir Hornets x Lakers?
O confronto entre Hornets e Lakers terá transmissão ao vivo no NBA League Pass, no streaming.
Possíveis escalações da partida
Fora de ação desde o dia 2 de novembro, Austin Reaves pode voltar a atuar nesta segunda-feira (10) diante dos Hornets.
O armador se recupera de uma distensão na virilha, mas os exames mais recentes indicam boa evolução.
Uma ressonância magnética feita na última sexta-feira (7) descartou qualquer lesão mais séria, aumentando o otimismo dentro do departamento médico.
Por precaução, o jogador não participou da partida seguinte, contra o Atlanta Hawks.
- Lakers: Smart, Ayton, Doncic, Hachimura e Reaves
- Hornets: Bridges, Sexton, Kalkbrenner, Knueppel e James
Ficha técnica do confronto
- Competição: Temporada Regular da NBA 2025–26
- Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Spectrum Center, Charlotte (EUA)
- Transmissão: NBA League Pass (streaming)
