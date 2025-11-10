fechar
Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers hoje (10): onde assistir NBA ao vivo

As duas franquias vêm de derrota na NBA, mas é a equipe de Los Angeles que faz um ótimo início de temporada; confira detalhes do duelo

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 13:28
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers - Reprodução: Los Angeles Lakers/ Instagram

Charlotte Hornets (3-6) e Los Angeles Lakers (7-3) entram em quadra nesta segunda-feira (10), às 21h (de Brasília), em mais uma rodada agitada da NBA na temporada 2025-26. O confronto acontece na Arena Spectrum Center.

Os Hornets vêm de derrota por 126 a 108 para o Miami Heat, em confronto válido pela Copa NBA. Na ocasião, o destaque ficou para Norman Powell, armador de Miami que anotou 25 pontos.

O cestinha da partida foi Kon Knueppel, ala dos Hornets.

Mesmo vivendo um bom início de temporada , os Lakers também vêm de derrota. A baixa foi contra o Atlanta Hawks por 122 a 102. Luka Doncic foi o cestinha com 22 pontos, 11 assistências e 5 rebotes.

O Los Angeles Lakers ainda não conta com LeBron James, que se recupera de uma ciatalgia e permanece afastado desde o início da temporada.

O astro de 40 anos segue em processo de reabilitação e não tem previsão oficial de retorno às quadras.

Onde assistir Hornets x Lakers?

O confronto entre Hornets e Lakers terá transmissão ao vivo no NBA League Pass, no streaming. 

Para acessar o site oficial e assinar o serviço, clique aqui.

Possíveis escalações da partida

Fora de ação desde o dia 2 de novembro, Austin Reaves pode voltar a atuar nesta segunda-feira (10) diante dos Hornets.

O armador se recupera de uma distensão na virilha, mas os exames mais recentes indicam boa evolução.

Uma ressonância magnética feita na última sexta-feira (7) descartou qualquer lesão mais séria, aumentando o otimismo dentro do departamento médico.

Por precaução, o jogador não participou da partida seguinte, contra o Atlanta Hawks.

  • Lakers: Smart, Ayton, Doncic, Hachimura e Reaves
  • Hornets: Bridges, Sexton, Kalkbrenner, Knueppel e James

Ficha técnica do confronto

  • Competição: Temporada Regular da NBA 2025–26
  • Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Spectrum Center, Charlotte (EUA)
  • Transmissão: NBA League Pass (streaming)

