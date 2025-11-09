fechar
Onde assistir |

Fortaleza x Grêmio terá transmissão online e grátis? Veja onde assistir ao vivo

Leão luta para sair do Z-4 e busca manter a reação em casa, enquanto o Grêmio chega oscilando e ainda distante de uma situação tranquila na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/11/2025 às 18:30
Lucero, atacante do Fortaleza
Lucero, atacante do Fortaleza - Reprodução/ Fortaleza

Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (09), em duelo importante pela reta final da temporada. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, com início marcado para às 20h30 (horário de Brasília).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

Para assistir Fortaleza x Grêmio ao vivo e online, basta acessar o Globoplay através do sinal do Premiere, que estará transmitindo a partida. No entanto, é importante destacar que a transmissão não será gratuita, sendo necessária assinatura do pay-per-view.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Fortaleza x Grêmio
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Data: Domingo, 09 de novembro
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE
  • Transmissão: Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Fortaleza

Brenno; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, B. Lopes, Bareiro. Técnico: Martin Pelermo

Grêmio

Volpi; Lucas, Noriega, Kanneman, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu, Carlos. Técnico: Mano Menezes

Leia também

Transmissão Cruzeiro x Fluminense ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série A

Transmissão Cruzeiro x Fluminense ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Transmissão Flamengo x Santos ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série A

Transmissão Flamengo x Santos ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags