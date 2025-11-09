Fortaleza x Grêmio terá transmissão online e grátis? Veja onde assistir ao vivo
Leão luta para sair do Z-4 e busca manter a reação em casa, enquanto o Grêmio chega oscilando e ainda distante de uma situação tranquila na tabela.
Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (09), em duelo importante pela reta final da temporada. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, com início marcado para às 20h30 (horário de Brasília).
Transmissão ao vivo, online e grátis?
Para assistir Fortaleza x Grêmio ao vivo e online, basta acessar o Globoplay através do sinal do Premiere, que estará transmitindo a partida. No entanto, é importante destacar que a transmissão não será gratuita, sendo necessária assinatura do pay-per-view.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Fortaleza x Grêmio
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Data: Domingo, 09 de novembro
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE
- Transmissão: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Fortaleza
Brenno; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, B. Lopes, Bareiro. Técnico: Martin Pelermo
Grêmio
Volpi; Lucas, Noriega, Kanneman, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu, Carlos. Técnico: Mano Menezes