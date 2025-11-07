fechar
São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tricolor arrancou empate contra o Flamengo na rodada anterior e encara o Massa Bruta, que voltou a vencer após sequência de derrotas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/11/2025 às 13:49
Luciano, atacante do São Paulo
Luciano, atacante do São Paulo - Reprodução/ São Paulo

A bola rola neste sábado (08/11), às 21h (horário de Brasília), para duelo entre São Paulo e RB Bragantino na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 33ª rodada da Série A.

Como chegam as equipes

O time tricolor vive boa fase, com três partidas sem derrota. São dois vitórias seguidas, contra Vasco e Bahia, e um empate, por 2 a 2, diante do Flamengo. Com isso, o Tricolor ocupa a 8ª posição com 45 pontos e mira uma vaga no G-7 da competição.

Para o duelo, o volante Pablo Maia é dúvida devido a pancada no tornozelo esquerdo, enquanto Enzo Díaz e Alan Franco estão de volta após suspensão.

O Massa Bruta retornou às vitórias com o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians e já soma 39 pontos, posicionado na 12º colocação com aproveitamento de 41%. O time tenta se distanciar da zona de rebaixamento e voltar à briga por uma vaga na Pré-Libertadores.

Para este embate, o lateral Juninho Capixaba e o atacante Eduardo Sasha cumprem suspensão, e ainda há dúvidas sobre o zagueiro Pedro Henrique e o volante Eric Ramires.

Onde assistir São Paulo x RB Bragantino ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (08/11) – 21h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 33
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura, Ferreirinha e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Red Bull Bragantino: Cleiton; Agustín Santanna, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini

