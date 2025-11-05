fechar
Transmissão Atlético-MG x Bahia ao vivo online: confira onde assistir

Galo ficou no empate no último jogo, contra o Internacional, e busca a vitória para se aproximar da Sula. Esquadrão venceu o Bragantino no último jogo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/11/2025 às 18:00
Willian José comemora gol do Bahia
Willian José comemora gol do Bahia - Reprodução/ Bahia

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Onde assistir Atlético-MG x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pelo pay-per-view Premiere.

Como chegam as equipes

O Atlético-MG está invicto há quatro partidas. O Galo é finalista da Sul-Americana e ocupa a 13ª colocação na competição, com 37 pontos. Na rodada anterior, o time ficou no empate contra o Internacional, sem gols.

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, e ocupa a quinta colocação no Brasileirão, com 52 pontos. O Tricolor busca a vitória para seguir firme na luta por uma vaga direta na Libertadores.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (05/11) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 32
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Ademir, Rodrigo Nestor, Acevedo, Jean Lucas e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni

