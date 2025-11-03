Transmissão América-MG x Novorizontino ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após vencer na rodada anterior, Coelho busca nova vitória para garantir permanência Tigre do Vale entrará no G-4 caso conquiste os três pontos

América-MG e Novorizontino irão se enfrentar nesta segunda-feira (03), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir América-MG x Novorizontino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Sportynet (Youtube)

Kwai (aplicativo)

Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O América-MG vem de vitória sobre o Athletic, pelo placar de 2 a 0, e busca novo resultado positivo para garantir a permanência na próxima edição da competição. O time mineiro está em 14º lugar na tabela.

Invicto há quatro partidas, o Novorizontino ficou no empate nas duas rodadas anteriores, contra Amazonas e Botafogo-SP. O Tigre do Vale ocupa o 7º lugar na classificação e entrará no G-4 caso vença a partida.

Ficha técnica

Data e Horário: Segunda-feira (03/11) – 19h00 (Horário de Brasília)

Segunda-feira (03/11) – 19h00 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 35

Série B – Rodada 35 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: ESPN, Sportynet, Kwai e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Gustavo; Maguinho, Júlio, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Yago Souza e Titi Ortíz; Miguelito e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Valentim