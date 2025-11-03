fechar
Serie B | Notícia

O que o Coritiba precisa para subir na próxima rodada? Entenda as contas

Líder isolado, Coxa pode garantir matematicamente o acesso neste fim de semana — mas depende do jogo do Novorizontino nesta segunda (3)

Por Thiago Wagner Publicado em 03/11/2025 às 9:41
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

A reta final da Série B 2025 segue com o Coritiba cada vez mais perto de confirmar seu retorno à elite do futebol brasileiro. Após 35 rodadas disputadas, o time paranaense lidera com 61 pontos e pode garantir o acesso matemático já na próxima rodada, dependendo dos resultados dos rivais diretos.

O Coxa empatou com o CRB por 0x0 na rodada passada e manteve a ponta da tabela, agora seguido de perto por Chapecoense (58) e Remo (58). A diferença para o G-4 é pequena, mas a margem sobre o 5º colocado — o Criciúma (55) — ainda oferece uma vantagem confortável a três rodadas do fim.

O Novorizontino (55) e o Goiás (55) também estão no páreo, mas o time paulista ainda entra em campo nesta segunda-feira (3), diante do América-MG, em Belo Horizonte, no encerramento da 35ª rodada. O resultado dessa partida pode influenciar diretamente o cenário de acesso do Coritiba.

Leia Também

Quando o Coritiba pode garantir o acesso

O Coritiba volta a campo no domingo (9), às 20h30, para enfrentar o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém. Se vencer, o time pode confirmar matematicamente o retorno à Série A ainda na 36ª rodada — dependendo do desempenho dos rivais.

Para isso, o Coritiba precisa vencer o Paysandu e torcer para que dois entre Criciúma, Goiás e Athletico-PR/Novorizontino não vençam na rodada. Assim, o time abriria sete pontos ou mais de vantagem sobre o 5º colocado, o que seria suficiente para garantir o acesso com duas rodadas de antecedência.

O cenário envolve no momento Athletico-PR ou Novorizontino por causa desse jogo a menos. Se o time paulista vencer, o Athletico-PR passa a ser o time secado. Se o Novorizontino perder, não pode mais alcançar o Coritiba. Já se empatar, vira o alvo dos secadores do Coxa.

Cenários possíveis

Acesso garantido:

  • Coritiba vence o Paysandu;
  • E Criciúma, Goiás e Novorizontino/Athletico-PR não vencem.

Acesso possível com empate:

  • Coxa empata em Belém;
  • E os três concorrentes diretos (Criciúma, Goiás e Novorizontino/Athletico-PR) perdem.

Acesso adiado:

  • Coritiba perde para o Paysandu;
  • Ou os rivais diretos vencem e mantêm a diferença abaixo de sete pontos.

Jogos da 36ª rodada da Série B 2025

  • Athletic x Ferroviária – sexta (7), 19h
  • Cuiabá x Goiás – sexta (7), 21h30
  • Novorizontino x Remo – sábado (8), 16h
  • Athletico-PR x Volta Redonda – sábado (8), 18h30
  • Vila Nova x Avaí – sábado (8), 20h30
  • Criciúma x Atlético-GO – domingo (9), 17h
  • CRB x Operário – domingo (9), 18h30
  • Paysandu x Coritiba – domingo (9), 20h30
  • Chapecoense x América-MG – segunda (10), 19h
  • Botafogo-SP x Amazonas FC – segunda (10), 21h30

Situação atual da tabela da Série B 2025 (após 35 rodadas)

  1. Coritiba – 61 pts
  2. Chapecoense – 58 pts
  3. Remo – 58 pts
  4. Athletico-PR – 56 pts
  5. Criciúma – 55 pts
  6. Goiás – 55 pts
  7. Novorizontino – 55 pts (ainda joga nesta segunda)
  8. CRB – 52 pts
  9. Avaí – 51 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 45 pts
  13. Operário – 43 pts
  14. América-MG – 41 pts
  15. Ferroviária – 40 pts
  16. Athletic – 37 pts
  17. Amazonas FC – 35 pts
  18. Botafogo-SP – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

