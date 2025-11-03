Brasil x Honduras no Mundial Sub-17: veja onde assistir ao vivo e o horário
A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 será disputado de 3 a 27 de novembro, com um total de 48 seleções em 12 grupos. A final acontece no dia 27.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Sub-17 nesta terça-feira (4), contra Honduras, em partida válida pela fase de grupos do torneio.
O confronto será às 9h30 (horário de Brasília), no Aspire Zone – Campo 3, em Doha (Catar).
A edição de 2025 do Mundial Sub-17 acontece entre os dias 3 e 27 de novembro e reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes cada. Classificam-se para o mata-mata os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.
Podem participar jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. A grande final está marcada para o dia 27 de novembro.
Onde assistir ao vivo?
A transmissão do torneio fica por conta da CazeTV, canal do YouTube do influenciador Casimiro Miguel. A FIFA+, plataforma de streaming da organização, também mostra jogos ao vivo.
Ficha do jogo
- Competição: Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2025
- Fase: Fase de Grupos (Grupo H)
- Seleções: Brasil Sub-17 vs Honduras Sub-17
- Data: 4 de novembro de 2025
- Horário: 9h30 (Brasília)
- Local: Aspire Zone – Campo 3, Doha (Catar)
- Onde assistir: Cazé TV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Agenda completa dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
- Terça-feira, 4 de novembro 09h30 – Brasil x Honduras
- Sexta-feira, 7 de novembro 12h45 – Brasil x Indonésia
- Segunda-feira, 10 de novembro 11h45 – Zâmbia x Brasil