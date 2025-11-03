Brasil x Honduras no Mundial Sub-17: veja onde assistir ao vivo e o horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 será disputado de 3 a 27 de novembro, com um total de 48 seleções em 12 grupos. A final acontece no dia 27.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Sub-17 nesta terça-feira (4), contra Honduras, em partida válida pela fase de grupos do torneio.

O confronto será às 9h30 (horário de Brasília), no Aspire Zone – Campo 3, em Doha (Catar).

A edição de 2025 do Mundial Sub-17 acontece entre os dias 3 e 27 de novembro e reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes cada. Classificam-se para o mata-mata os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.

Podem participar jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. A grande final está marcada para o dia 27 de novembro.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão do torneio fica por conta da CazeTV, canal do YouTube do influenciador Casimiro Miguel. A FIFA+, plataforma de streaming da organização, também mostra jogos ao vivo.

Ficha do jogo

Competição: Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2025

Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2025 Fase: Fase de Grupos (Grupo H)

Fase de Grupos (Grupo H) Seleções: Brasil Sub-17 vs Honduras Sub-17

Brasil Sub-17 vs Honduras Sub-17 Data: 4 de novembro de 2025

4 de novembro de 2025 Horário: 9h30 (Brasília)

9h30 (Brasília) Local: Aspire Zone – Campo 3, Doha (Catar)

Aspire Zone – Campo 3, Doha (Catar) Onde assistir: Cazé TV

Agenda completa dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17