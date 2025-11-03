fechar
Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Honduras no Mundial Sub-17: veja onde assistir ao vivo e o horário

A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 será disputado de 3 a 27 de novembro, com um total de 48 seleções em 12 grupos. A final acontece no dia 27.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 11:42
Jogadores da seleção brasileira sub-17
Jogadores da seleção brasileira sub-17 - Leo Piva/CBF

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Sub-17 nesta terça-feira (4), contra Honduras, em partida válida pela fase de grupos do torneio.

O confronto será às 9h30 (horário de Brasília), no Aspire Zone – Campo 3, em Doha (Catar).

A edição de 2025 do Mundial Sub-17 acontece entre os dias 3 e 27 de novembro e reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes cada. Classificam-se para o mata-mata os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.

Podem participar jogadores nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. A grande final está marcada para o dia 27 de novembro.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão do torneio fica por conta da CazeTV, canal do YouTube do influenciador Casimiro Miguel. A FIFA+, plataforma de streaming da organização, também mostra jogos ao vivo.

Ficha do jogo

  • Competição: Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2025
  • Fase: Fase de Grupos (Grupo H)
  • Seleções: Brasil Sub-17 vs Honduras Sub-17
  • Data: 4 de novembro de 2025
  • Horário: 9h30 (Brasília)
  • Local: Aspire Zone – Campo 3, Doha (Catar)
  • Onde assistir: Cazé TV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Agenda completa dos jogos do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

  • Terça-feira, 4 de novembro 09h30 – Brasil x Honduras
  • Sexta-feira, 7 de novembro 12h45 – Brasil x Indonésia
  • Segunda-feira, 10 de novembro 11h45 – Zâmbia x Brasil

Leia também

Última convocação de Neymar: Veja hiato do craque com a seleção brasileira
Seleção brasileira

Última convocação de Neymar: Veja hiato do craque com a seleção brasileira
Convocação da Seleção Brasileira: onde assistir ao vivo o anúncio de Carlo Ancelotti
Seleção brasileira

Convocação da Seleção Brasileira: onde assistir ao vivo o anúncio de Carlo Ancelotti

Compartilhe

Tags