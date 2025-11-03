fechar
América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicto há dois jogos, Coelho busca a vitória para consolidar permanência na Série B. Tigre do Vale entrará no G-4 caso conquiste os três pontos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 12:32
Atleta do Novorizontino comemorando gol na Série B
Atleta do Novorizontino comemorando gol na Série B - Ozzair Jr

América-MG e Novorizontino irão se enfrentar nesta segunda-feira (03), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O América-MG vem de vitória sobre o Athletic, pelo placar de 2 a 0, e busca novo resultado positivo para garantir a permanência na próxima edição da competição. O time mineiro está em 14º lugar na tabela.

Invicto há quatro partidas, o Novorizontino ficou no empate nas duas rodadas anteriores, contra Amazonas e Botafogo-SP. O Tigre do Vale ocupa o 7º lugar na classificação e entrará no G-4 caso vença a partida.

Onde assistir América-MG x Novorizontino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Sportynet (Youtube)
  • Kwai (aplicativo)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (03/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 35
  • Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: ESPN, Sportynet, Kwai e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Gustavo; Maguinho, Júlio, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Yago Souza e Titi Ortíz; Miguelito e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Valentim

