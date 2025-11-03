América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invicto há dois jogos, Coelho busca a vitória para consolidar permanência na Série B. Tigre do Vale entrará no G-4 caso conquiste os três pontos
América-MG e Novorizontino irão se enfrentar nesta segunda-feira (03), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte.
Como chegam as equipes
O América-MG vem de vitória sobre o Athletic, pelo placar de 2 a 0, e busca novo resultado positivo para garantir a permanência na próxima edição da competição. O time mineiro está em 14º lugar na tabela.
Invicto há quatro partidas, o Novorizontino ficou no empate nas duas rodadas anteriores, contra Amazonas e Botafogo-SP. O Tigre do Vale ocupa o 7º lugar na classificação e entrará no G-4 caso vença a partida.
Onde assistir América-MG x Novorizontino ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Sportynet (Youtube)
- Kwai (aplicativo)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (03/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 35
- Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: ESPN, Sportynet, Kwai e Disney+
Prováveis Escalações
América-MG: Gustavo; Maguinho, Júlio, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Yago Souza e Titi Ortíz; Miguelito e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.
Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Valentim