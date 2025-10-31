Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Leão quer aproveitar a força em casa para encerrar bem a temporada, enquanto o Fogão busca reação na luta por uma vaga na Libertadores.

O Mirassol recebe o Botafogo neste sábado, 01 de novembro de 2025, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto acontece no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), com início marcado para as 18h (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

Quarto colocado, com 55 pontos, os donos da casa buscam manter a invencibilidade dentro de casa no Brasileirão.

O Botafogo, por outro lado, quer pôr fim à sequência sem perder do rival e, de quebra, diminuir a diferença na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores.

No 6º lugar, o Glorioso tem 47 pontos, oito a menos que o rival deste sábado.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Mirassol x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo, a partir das 19h (de Brasília).

Ficha de jogo

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada

Série A do Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada Data: Sábado, 01 de novembro de 2025

Sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP) Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba (Carlos Eduardo), Cristian Renato e Alesson.

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Santiago Rodríguez, Correa e Matheus Martins (Jeffinho); Chris Ramos.

Arbitragem