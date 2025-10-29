fechar
Transmissão Fluminense x Ceará ao vivo online: confira onde assistir

Tricolor das Laranjeiras vem de vitória sobre o Internacional e briga por vaga na Libertadores, enquanto Vozão, em má fase, não vence há três rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/10/2025 às 17:00
Thiago Silva, zagueiro do Fluminense
Thiago Silva, zagueiro do Fluminense - Reprodução/ Fluminense

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h00 (Horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Maracanã.

Onde assistir Fluminense x Ceará ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Os assinantes de pacotes da plataforma de streaming Globoplay também podem acompanhar a transmissão.

 

Como chegam as equipes

O Fluminense vem de vitória em duelo contra o Internacional, pelo placar de 1 a 0. A equipe carioca ocupa a sétima colocação na tabela da competição e chegará ao G-6 caso vença a partida, devido ao maior número de vitórias, superando o rival Botafogo.

O Ceará não venceu nenhuma de suas três últimas partidas no Brasileirão e vive um período de má fase. A equipe da capital cearense vem de derrota em duelo contra o Atlético-MG, por 1 a 0.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 12 (Jogo Atrasado)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

