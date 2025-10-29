Transmissão Benfica x Tondela ao vivo online: confira se terá transmissão no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encarnados golearam o Arouca em seu último jogo, pelo placar de 5 a 0, e buscam nova vitória para garantirem a vaga na semifinal da competição

Benfica e Tondela se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h45 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio da Luz, pelas quartas de final da Taça da Liga Portuguesa.

Onde assistir Benfica x Tondela ao vivo

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Apenas o Sport TV, em Portugal, irá transmitir o jogo.

Como chegam as equipes

O Benfica goleou o Arouca na rodada anterior, pelo placar de 5 a 0, e busca a vitória em casa para garantir a classificação à semifinal. Os Encarnados já conquistaram a competição em oito oportunidades.

O Tondela, por outro lado, busca seu primeiro título da competição, mas para avançar de fase, precisa conquistar a vaga nas semifinais para seguir viva no torneio.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 17h45 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (29/10) – 17h45 (Horário de Brasília) Competição: Taça da Liga Portuguesa – Quartas de Final

Taça da Liga Portuguesa – Quartas de Final Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal) Onde Assistir: Sem transmissão ao vivo para o Brasil

Prováveis Escalações

Benfica: Samuel Soares; Leandro Santos, António Silva, Otamendi e Rafael Obrador; Leandro Barreiro, Barrenechea e Sudakov; João Rego, Schjelderup e Ivanovic. Técnico: José Mourinho.

Tondela: Bernardo Fontes; Bebeto, Christian Marques, Brayan Medina e Nor Maviram; Sithole, Juan Rodríguez e Hugo Félix; Pedoro Maranhão, Ivan Cavaleiro e Siebatcheu. Técnico: Ivo Vieira