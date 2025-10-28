Warriors x Clippers: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe da Califórnia foi derrotada na rodada anterior, contra o Portland Trail Blazers e busca voltar a vencer para melhorar seu início de temporada
Nesta quarta-feira (29/10), às 23h00 (horário de Brasília), Golden State Warriors e Los Angeles Clippers no Chase Center, em San Francisco, em confronto válido pela temporada regular da NBA.
Como chegam as equipes
Os Warriors iniciaram a temporada com bom desempenho ofensivo, mas o setor defensivo continua sendo um ponto de atenção. A equipe californiana foi derrotada nas duas partidas anteriores.
Os Clippers chegam com ritmo e eficiência ofensiva elevada. Os destaques são Kawhi Leonard e James Harden, que já apresentaram boas atuações até aqui. Na rodada anterior, a equipe venceu o Portland Trail Blazers.
Onde assistir Golden State Warriors x Los Angeles Clippers ao vivo
A partida será transmitida pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 00h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)
- Local: Chase Center, em San Francisco (Los Angeles - EUA)
- Onde Assistir: Amazon Prime Video
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Warriors: Curry, Kuminga, Butler, Green e Post. Técnico: Steve Kerr.
Provável quinteto inicial do Clippers: Kawhi Leonard, Derrick Jones, Zubac, James Harden e Bognadovic.