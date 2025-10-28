fechar
Warriors x Clippers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe da Califórnia foi derrotada na rodada anterior, contra o Portland Trail Blazers e busca voltar a vencer para melhorar seu início de temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/10/2025 às 15:38
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

Nesta quarta-feira (29/10), às 23h00 (horário de Brasília), Golden State Warriors e Los Angeles Clippers no Chase Center, em San Francisco, em confronto válido pela temporada regular da NBA.

Como chegam as equipes

Os Warriors iniciaram a temporada com bom desempenho ofensivo, mas o setor defensivo continua sendo um ponto de atenção. A equipe californiana foi derrotada nas duas partidas anteriores.

Os Clippers chegam com ritmo e eficiência ofensiva elevada. Os destaques são Kawhi Leonard e James Harden, que já apresentaram boas atuações até aqui. Na rodada anterior, a equipe venceu o Portland Trail Blazers.

Onde assistir Golden State Warriors x Los Angeles Clippers ao vivo

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 00h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 5)
  • Local: Chase Center, em San Francisco (Los Angeles - EUA)
  • Onde Assistir: Amazon Prime Video

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Warriors: Curry, Kuminga, Butler, Green e Post. Técnico: Steve Kerr.
    Provável quinteto inicial do Clippers:     Kawhi Leonard, Derrick Jones, Zubac, James Harden e Bognadovic.

