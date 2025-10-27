Warriors x Grizzlies: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe da Califórnia foi derrotada na rodada anterior, contra o Portland Trail Blazers, mas conta com a força do craque Stephen Curry

Nesta segunda-feira (27/10), haverá um confronto de peso no Oeste da NBA. O Golden State Warriors recebe o Memphis Grizzlies no Chase Center, em San Francisco. A bola sobe às 23h00 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

A franquia liderada por Stephen Curry busca se reafirmar como potência após início irregular de temporada. Na rodada anterior, a equipe californiana foi derrotada pelo Portland Trail Blazers.

Os Grizzlies vêm de desafios recentes, com o elenco ainda se adaptando após mudanças e com desfalques importantes. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Los Angeles Clippers.

Onde assistir Golden State Warriors x Memphis Grizzlies ao vivo

A partida será transmitida pelo NBA League Pass (aplicativo oficial).

Ficha técnica

Data e Horário: Segunda-feira (27/10) – 23h00 (Horário de Brasília)

Segunda-feira (27/10) – 23h00 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 3)

NBA – Temporada Regular (Rodada 3) Local: Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA)

Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA) Onde Assistir: NBA League Pass

