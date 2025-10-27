fechar
Warriors x Grizzlies: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe da Califórnia foi derrotada na rodada anterior, contra o Portland Trail Blazers, mas conta com a força do craque Stephen Curry

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/10/2025 às 14:25 | Atualizado em 27/10/2025 às 14:55
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

Nesta segunda-feira (27/10), haverá um confronto de peso no Oeste da NBA. O Golden State Warriors recebe o Memphis Grizzlies no Chase Center, em San Francisco. A bola sobe às 23h00 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

A franquia liderada por Stephen Curry busca se reafirmar como potência após início irregular de temporada. Na rodada anterior, a equipe californiana foi derrotada pelo Portland Trail Blazers.

Os Grizzlies vêm de desafios recentes, com o elenco ainda se adaptando após mudanças e com desfalques importantes. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Los Angeles Clippers.

Onde assistir Golden State Warriors x Memphis Grizzlies ao vivo

A partida será transmitida pelo NBA League Pass (aplicativo oficial).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (27/10) – 23h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 3)
  • Local: Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA)
  • Onde Assistir: NBA League Pass

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Warriors: Curry, Kuminga, Butler, Green e Post. Técnico: Steve Kerr.
  • Provável quinteto inicial do Grizzlies: Ja Morant, Jackson Jr, Caldwell-Pope, Landale e Wells. Técnico: Tuomas Iisalo.

