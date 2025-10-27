Warriors x Grizzlies: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe da Califórnia foi derrotada na rodada anterior, contra o Portland Trail Blazers, mas conta com a força do craque Stephen Curry
Nesta segunda-feira (27/10), haverá um confronto de peso no Oeste da NBA. O Golden State Warriors recebe o Memphis Grizzlies no Chase Center, em San Francisco. A bola sobe às 23h00 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes
A franquia liderada por Stephen Curry busca se reafirmar como potência após início irregular de temporada. Na rodada anterior, a equipe californiana foi derrotada pelo Portland Trail Blazers.
Os Grizzlies vêm de desafios recentes, com o elenco ainda se adaptando após mudanças e com desfalques importantes. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Los Angeles Clippers.
Onde assistir Golden State Warriors x Memphis Grizzlies ao vivo
A partida será transmitida pelo NBA League Pass (aplicativo oficial).
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (27/10) – 23h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 3)
- Local: Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA)
- Onde Assistir: NBA League Pass
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Warriors: Curry, Kuminga, Butler, Green e Post. Técnico: Steve Kerr.
- Provável quinteto inicial do Grizzlies: Ja Morant, Jackson Jr, Caldwell-Pope, Landale e Wells. Técnico: Tuomas Iisalo.