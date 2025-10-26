fechar
Transmissão CRB x Atlético-GO ao vivo online: confira onde assistir

Confronto direto reúne Galo da Praia, que está invicto há quatro jogos e ainda sonha em se aproximar do G-4, e Dragão, que vem de vitória em clássico

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/10/2025 às 14:00
Jogadores do CRB na Série B 2025
Jogadores do CRB na Série B 2025 - Reprodução/ CRB

CRB e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (26), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (TV por assinatura e streaming)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

A equipe alagoana ocupa a nona colocação na tabela, com 48 pontos conquistados, mesma pontuação do time adversário. No entanto, o Galo da Pajuçara contará com o apoio de sua torcida.

Já o Atlético-GO está em décimo lugar, com os mesmos 48 pontos. O Dragão vem de vitória em clássico contra o Vila Nova e busca um novo resultado positivo fora de casa.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (26/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
  • Onde Assistir: ESPN, SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Atlético-GO: Vladimir; Dudu, Tito, Adriano Martins e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda

