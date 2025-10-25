Transmissão Volta Redonda x Coritiba ao vivo online grátis: confira onde assistir
Voltaço busca a vitória para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Coxa ocupa a liderança da competição, mas não vence há duas rodadas
A bola rola neste sábado (20/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), para o confronto entre Volta Redonda e Coritiba, válido pela 34ª rodada da Campeonato Brasileiro Série B.
Onde assistir Volta Redonda x Coritiba ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
A partida será transmitida ao vivo pelo Desimpedidos de maneira gratuita, pelo Youtube. Não é obrigatória a inscrição na plataforma.
Como chegam as equipes
O Voltaço vive momento crítico. O time está na 17ª colocação, com 34 pontos, abrindo a zona de rebaixamento da Série B. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Operário e precisa voltar a vencer para não ser rebaixada.
O Coxa lidera a competição com 57 pontos e chega com status de favorito para o duelo. Porém, o time não vence há duas rodadas, o que acendeu o alerta no clube em meio à um cenário caótico de luta pelo acesso.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (25/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (SP)
- Onde Assistir: RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson e PK; Raí, João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Vinicius Bergantin