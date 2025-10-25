fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Volta Redonda x Coritiba ao vivo online grátis: confira onde assistir

Voltaço busca a vitória para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Coxa ocupa a liderança da competição, mas não vence há duas rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/10/2025 às 14:00
Jogadores do Coritiba comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

A bola rola neste sábado (20/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), para o confronto entre Volta Redonda e Coritiba, válido pela 34ª rodada da Campeonato Brasileiro Série B.

Onde assistir Volta Redonda x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

A partida será transmitida ao vivo pelo Desimpedidos de maneira gratuita, pelo Youtube. Não é obrigatória a inscrição na plataforma.

Como chegam as equipes

O Voltaço vive momento crítico. O time está na 17ª colocação, com 34 pontos, abrindo a zona de rebaixamento da Série B. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Operário e precisa voltar a vencer para não ser rebaixada.

O Coxa lidera a competição com 57 pontos e chega com status de favorito para o duelo. Porém, o time não vence há duas rodadas, o que acendeu o alerta no clube em meio à um cenário caótico de luta pelo acesso.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (25/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson e PK; Raí, João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Vinicius Bergantin

Leia também

CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Volta Redonda x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Volta Redonda x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags