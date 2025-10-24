CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confronto direto reúne Galo, que está invicto há quatro partidas e ainda sonha em se aproximar do G-4 e Dragão, que vem de vitória em clássico
A bola rola neste domingo (26/10), às 16h00 (horário de Brasília), no estádio Estádio Rei Pelé, em Maceió, para duelo entre CRB e Atlético-GO, que se enfrentam pela 34ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Galo da Praia tem mostrado consistência como mandante e chega ao duelo ocupando a nona posição na tabela, empatado em pontos com a equipe adversária, ambos somando 48 pontos. A equipe vem de empate diante do América-MG, por 1 a 1.
Já o Dragão entra em campo com missão mais complexa. Fora de casa, os resultados têm sido mais difíceis, o que agrava sua situação nesta reta final da competição.
Com a mesma pontuação do CRB, antes da rodada, o Atlético-GO precisa reagir para evitar que as equipes da parte de cima escapem.
Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- SportyNet (TV por assinatura e streaming)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (26/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
- Onde Assistir: ESPN, SportyNet e Disney+
Prováveis Escalações
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Atlético-GO: Vladimir; Dudu, Tito, Adriano Martins e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda