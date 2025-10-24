CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto direto reúne Galo, que está invicto há quatro partidas e ainda sonha em se aproximar do G-4 e Dragão, que vem de vitória em clássico

A bola rola neste domingo (26/10), às 16h00 (horário de Brasília), no estádio Estádio Rei Pelé, em Maceió, para duelo entre CRB e Atlético-GO, que se enfrentam pela 34ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Galo da Praia tem mostrado consistência como mandante e chega ao duelo ocupando a nona posição na tabela, empatado em pontos com a equipe adversária, ambos somando 48 pontos. A equipe vem de empate diante do América-MG, por 1 a 1.

Já o Dragão entra em campo com missão mais complexa. Fora de casa, os resultados têm sido mais difíceis, o que agrava sua situação nesta reta final da competição.

Com a mesma pontuação do CRB, antes da rodada, o Atlético-GO precisa reagir para evitar que as equipes da parte de cima escapem.

Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

SportyNet (TV por assinatura e streaming)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (26/10) – 16h00 (Horário de Brasília)

Domingo (26/10) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 34

Série B – Rodada 34 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Onde Assistir: ESPN, SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Atlético-GO: Vladimir; Dudu, Tito, Adriano Martins e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda