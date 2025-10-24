fechar
CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto direto reúne Galo, que está invicto há quatro partidas e ainda sonha em se aproximar do G-4 e Dragão, que vem de vitória em clássico

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 13:04
Time do CRB na Série B 2025
Time do CRB na Série B 2025 - Francisco Cedrim/CRB

A bola rola neste domingo (26/10), às 16h00 (horário de Brasília), no estádio Estádio Rei Pelé, em Maceió, para duelo entre CRB e Atlético-GO, que se enfrentam pela 34ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Galo da Praia tem mostrado consistência como mandante e chega ao duelo ocupando a nona posição na tabela, empatado em pontos com a equipe adversária, ambos somando 48 pontos. A equipe vem de empate diante do América-MG, por 1 a 1.

Já o Dragão entra em campo com missão mais complexa. Fora de casa, os resultados têm sido mais difíceis, o que agrava sua situação nesta reta final da competição.

Com a mesma pontuação do CRB, antes da rodada, o Atlético-GO precisa reagir para evitar que as equipes da parte de cima escapem.

Onde assistir CRB x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (TV por assinatura e streaming)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (26/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
  • Onde Assistir: ESPN, SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Atlético-GO: Vladimir; Dudu, Tito, Adriano Martins e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda

