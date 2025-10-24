fechar
Volta Redonda x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Voltaço busca a vitória para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Coxa ocupa a liderança da competição, mas não vence há duas rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 12:33
Gustavo Coutinho comemora gol marcado pelo Coritiba
Gustavo Coutinho comemora gol marcado pelo Coritiba - Reprodução/ Coritiba

Volta Redonda e Coritiba se enfrentam em duelo válido pela 34ª rodada da Campeonato Brasileiro Série B. sábado (25/10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Como chegam as equipes

O Volta Redonda se encontra em situação delicada. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Voltaço vem de derrota por 2 a 1 contra o Operário e tenta reagir para afastar o risco de queda.

O Coritiba lidera a Série B com 57 pontos e chega ao duelo como um dos favoritos ao acesso. No entanto, o Coxa não vence nenhuma de suas duas últimas partidas e busca a vitória para não se complicar.

Onde assistir Volta Redonda x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (25/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson e PK; Raí, João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Vinicius Bergantin

