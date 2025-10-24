Volta Redonda x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Voltaço busca a vitória para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Coxa ocupa a liderança da competição, mas não vence há duas rodadas
Volta Redonda e Coritiba se enfrentam em duelo válido pela 34ª rodada da Campeonato Brasileiro Série B. sábado (25/10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).
Como chegam as equipes
O Volta Redonda se encontra em situação delicada. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Voltaço vem de derrota por 2 a 1 contra o Operário e tenta reagir para afastar o risco de queda.
O Coritiba lidera a Série B com 57 pontos e chega ao duelo como um dos favoritos ao acesso. No entanto, o Coxa não vence nenhuma de suas duas últimas partidas e busca a vitória para não se complicar.
Onde assistir Volta Redonda x Coritiba ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (25/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (SP)
- Onde Assistir: RedeTV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Igor Morais, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson e PK; Raí, João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Vinicius Bergantin