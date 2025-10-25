Transmissão Paysandu x Avaí ao vivo online: confira onde assistir
Papão não vence há quatro jogos e busca a vitória para seguir com chances remotas de evitar a queda. Leão da Ilha vem de dois empates
O Paysandu recebe o Avaí neste sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio da Curuzu, em Belém.
Onde assistir Paysandu x Avaí ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming Disney+.
Como chegam as equipes
O Paysandu segue na lanterna da competição, com 27 pontos, e possui chances baixas de evitar o rebaixamento à Série B. A equipe paraense não vence há quatro rodadas.
O Avaí está em 11º lugar e conquistou 45 pontos na Série B. A equipe catarinense ficou no empate nas duas rodadas anteriores e apenas cumpre tabela na reta final da competição.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (25/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Curuzu, em Belém (PA)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Paysandu: Matheus; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ronaldo Henrique, Petterson, Denner, André Lima e Maurício Garcez; Wendel. Técnico: Marcio Fernandes.
Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; João Vitor, Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin