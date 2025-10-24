fechar
Transmissão Criciúma x Goiás ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Tigrão segue firme na luta pelo acesso e tem ótimo desempenho em casa, enquanto o Goiás tenta encerrar jejum de vitórias e manter força como visitante

Por João Victor Tavares Publicado em 24/10/2025 às 18:00
Jogadores do Goiás comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Goiás comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Goiás

Criciúma e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (24), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Criciúma e Goiás, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+, mas não será possível assistir ao vivo online de forma gratuita.

O acesso ao jogo exige assinatura da plataforma, e não há alternativas legais para acompanhamento gratuito da partida.

  1. Acesse o site ou aplicativo do Disney+ e faça login (ou crie uma conta).
  2. Assine o serviço; a transmissão ao vivo exige assinatura.
  3. Busque “Criciúma x Goiás” ou acesse a seção de esportes.
  4. Clique na partida para assistir ao vivo.

Ficha técnica

  • Data: 24/10/2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Criciúma

Alisson; Rodrigo, Luciano Castán e Lucas Dias; Jonathan, Léo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; João Carlos e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade, Marcão Silva e Juninho; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille.

