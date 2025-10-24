Transmissão Criciúma x Goiás ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Tigrão segue firme na luta pelo acesso e tem ótimo desempenho em casa, enquanto o Goiás tenta encerrar jejum de vitórias e manter força como visitante
Criciúma e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (24), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Criciúma e Goiás, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+, mas não será possível assistir ao vivo online de forma gratuita.
O acesso ao jogo exige assinatura da plataforma, e não há alternativas legais para acompanhamento gratuito da partida.
- Acesse o site ou aplicativo do Disney+ e faça login (ou crie uma conta).
- Assine o serviço; a transmissão ao vivo exige assinatura.
- Busque “Criciúma x Goiás” ou acesse a seção de esportes.
- Clique na partida para assistir ao vivo.
Ficha técnica
- Data: 24/10/2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Criciúma
Alisson; Rodrigo, Luciano Castán e Lucas Dias; Jonathan, Léo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; João Carlos e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.
Goiás
Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade, Marcão Silva e Juninho; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille.