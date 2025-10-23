fechar
Transmissão Nottingham Forest x Porto ao vivo online: confira onde assistir

Em péssima fase, time inglês terá estreia de novo técnico como combustível na temporada. Dragões venceram suas duas primeiras partidas na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/10/2025 às 14:00
Jogadores do Porto comemoram gol
Jogadores do Porto comemoram gol - Reprodução/ Porto

Nottingham Forest e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no City Ground, em Nottingham. O confronto é válido pela terceira rodada da Liga Europa.

Onde assistir Nottingham Forest x Porto ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela CazéTV, no Youtube. Não é obrigatório se inscrever no canal para acompanhar a partida.

 

 

Como chegam as equipes

O Nottingham Forest vive péssima fase no início de temporada. Os Reds não vencem há dez partidas e buscam a vitória na estreia do treinador Sean Dyche, contratado após a demissão do australiano Ange Postecoglou.

O Porto venceu suas duas últimas partidas e busca mais uma vitória na Liga Europa para manter os 100% de aproveitamento. O time português luta por uma vaga direta nas oitavas de final.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (23/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa – Fase de Liga (Rodada 3)
  • Local: City Ground, em Nottingham (Inglaterra)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenkovic, Morata, Murillo e Zinchenko; Douglas Luiz, Sangaré, Anderson e Gibbs-White; Awoniyi. Técnico: Sean Dyche

Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Prpic e Sanusi; Stephen Eustáquio, Rosario e Rodrigo Mora; William Gomes, Alarcón e Gul. Técnico: Francesco Farioli

