Transmissão Nottingham Forest x Porto ao vivo online: confira onde assistir

Em péssima fase, time inglês terá estreia de novo técnico como combustível na temporada. Dragões venceram suas duas primeiras partidas na competição

Nottingham Forest e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no City Ground, em Nottingham. O confronto é válido pela terceira rodada da Liga Europa.

Onde assistir Nottingham Forest x Porto ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela CazéTV, no Youtube. Não é obrigatório se inscrever no canal para acompanhar a partida.

Como chegam as equipes

O Nottingham Forest vive péssima fase no início de temporada. Os Reds não vencem há dez partidas e buscam a vitória na estreia do treinador Sean Dyche, contratado após a demissão do australiano Ange Postecoglou.

O Porto venceu suas duas últimas partidas e busca mais uma vitória na Liga Europa para manter os 100% de aproveitamento. O time português luta por uma vaga direta nas oitavas de final.

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-feira (23/10) – 16h00 (Horário de Brasília)

Quinta-feira (23/10) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: Liga Europa – Fase de Liga (Rodada 3)

Liga Europa – Fase de Liga (Rodada 3) Local: City Ground, em Nottingham (Inglaterra)

City Ground, em Nottingham (Inglaterra) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenkovic, Morata, Murillo e Zinchenko; Douglas Luiz, Sangaré, Anderson e Gibbs-White; Awoniyi. Técnico: Sean Dyche

Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Prpic e Sanusi; Stephen Eustáquio, Rosario e Rodrigo Mora; William Gomes, Alarcón e Gul. Técnico: Francesco Farioli