Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em péssima fase, time inglês conta com estreia do treinador Sean Dyche. Dragões venceram suas duas primeiras partidas na competição
Nottingham Forest e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no City Ground, em Nottingham. O confronto é válido pela terceira rodada da Liga Europa.
Como chegam as equipes
O Nottingham Forest vive péssima fase no início de temporada. Os Reds não vencem há dez partidas e buscam a vitória na estreia do treinador Sean Dyche, contratado após a demissão de Ange Postecoglou.
O Porto venceu suas duas últimas partidas e busca mais uma vitória na Liga Europa para manter os 100% de aproveitamento na luta por uma vaga direta nas oitavas de final.
Onde assistir Nottingham Forest x Porto ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela CazéTV, no Youtube.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (23/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa – Fase de Liga (Rodada 3)
- Local: City Ground, em Nottingham (Inglaterra)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenkovic, Morata, Murillo e Zinchenko; Douglas Luiz, Sangaré, Anderson e Gibbs-White; Awoniyi. Técnico: Sean Dyche
Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Prpic e Sanusi; Stephen Eustáquio, Rosario e Rodrigo Mora; William Gomes, Alarcón e Gul. Técnico: Francesco Farioli