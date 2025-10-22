fechar
Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em péssima fase, time inglês conta com estreia do treinador Sean Dyche. Dragões venceram suas duas primeiras partidas na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/10/2025 às 12:24
Jogadores do Porto
Jogadores do Porto - Reprodução/ FC Porto

Nottingham Forest e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no City Ground, em Nottingham. O confronto é válido pela terceira rodada da Liga Europa.

Como chegam as equipes

O Nottingham Forest vive péssima fase no início de temporada. Os Reds não vencem há dez partidas e buscam a vitória na estreia do treinador Sean Dyche, contratado após a demissão de Ange Postecoglou.

O Porto venceu suas duas últimas partidas e busca mais uma vitória na Liga Europa para manter os 100% de aproveitamento na luta por uma vaga direta nas oitavas de final.

Onde assistir Nottingham Forest x Porto ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela CazéTV, no Youtube.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (23/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa – Fase de Liga (Rodada 3)
  • Local: City Ground, em Nottingham (Inglaterra)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Nottingham Forest: Sels; Neco Williams, Milenkovic, Morata, Murillo e Zinchenko; Douglas Luiz, Sangaré, Anderson e Gibbs-White; Awoniyi. Técnico: Sean Dyche

Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Prpic e Sanusi; Stephen Eustáquio, Rosario e Rodrigo Mora; William Gomes, Alarcón e Gul. Técnico: Francesco Farioli

