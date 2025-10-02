fechar
Transmissão Roma x Lille ao vivo online grátis: confira onde assistir

Em grande forma, equipe italiana venceu suas últimas três partidas. Franceses, que venceram na estreia, mas não convencerami, vivem fase instável.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/10/2025 às 12:21
Wesley, lateral-direito da Roma
Wesley, lateral-direito da Roma - Reprodução: Instagram/ Roma

Roma e Lille se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olimpico, em Roma, em duelo válido pela primeira fase da Liga Europa.

Onde assistir Roma x Lille ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelo canal de Youtube CazéTV. A transmissão é gratuita e não é obrigatório se inscrever no canal.

 

Como chegam as equipes

Os Giallorossi vêm de sequência positiva. Na estreia da Liga Europa, os italianos venceram o Nice por 2 a 1 na estreia da Europa League contra o Nice. No Campeonato Italiano, o time vem de vitória sobre o Verona, por 2 a 0.

O Lille também estreou bem na Liga Europa. Les Dogues venceram o Brann, da Noruega, por 2 a 1, com gol decisivo de Giroud nos minutos finais. No entanto, o time foi derrotado nas duas últimas rodadas da Ligue 1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 13h45 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa - Rodada 2
  • Local: Stadio Olimpico, Roma (Itália)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini e N'Dicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui e Tsimikas; Soulé e El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lille: Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Mbemba e Verdonk; Bentaleb e Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Genésio.

