Transmissão Roma x Lille ao vivo online grátis: confira onde assistir

Em grande forma, equipe italiana venceu suas últimas três partidas. Franceses, que venceram na estreia, mas não convencerami, vivem fase instável.

Roma e Lille se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olimpico, em Roma, em duelo válido pela primeira fase da Liga Europa.

Onde assistir Roma x Lille ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelo canal de Youtube CazéTV. A transmissão é gratuita e não é obrigatório se inscrever no canal.

Como chegam as equipes

Os Giallorossi vêm de sequência positiva. Na estreia da Liga Europa, os italianos venceram o Nice por 2 a 1 na estreia da Europa League contra o Nice. No Campeonato Italiano, o time vem de vitória sobre o Verona, por 2 a 0.

O Lille também estreou bem na Liga Europa. Les Dogues venceram o Brann, da Noruega, por 2 a 1, com gol decisivo de Giroud nos minutos finais. No entanto, o time foi derrotado nas duas últimas rodadas da Ligue 1.

Ficha técnica

Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 13h45 (horário de Brasília)

02/10 (quinta-feira) - 13h45 (horário de Brasília) Competição: Liga Europa - Rodada 2

Liga Europa - Rodada 2 Local: Stadio Olimpico, Roma (Itália)

Stadio Olimpico, Roma (Itália) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini e N'Dicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui e Tsimikas; Soulé e El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lille: Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Mbemba e Verdonk; Bentaleb e Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Genésio.