Porto x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Dragões venceram todas as suas partidas na atual temporada e buscam nova vitória. Sérvios, por outro lado, ficaram no empate na estreia
Porto e Estrela Vermelha se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga Europa.
Como chegam as equipes
O Porto tem arrancado de forma impressionante na temporada europeia. Na estreia da competição, a equipe portuguesa venceu o Salzburg por 1 a 0 na estreia da fase de grupos. O time venceu todos os jogos na atual temporada.
Já o Estrela Vermelha vem embalado por uma sequência de bons resultados. A equipe sérvia está invicta há seis jogos e busca a vitória fora de casa para conquistar pontos preciosos na competição.
Onde assistir Porto x Estrela Vermelha ao vivo
A partida será transmitida pelo canal de Youtube CazéTV.
Ficha técnica
- Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa - Rodada 2
- Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Froholdt, Varela e Veiga; Pepe, Sainz e Samu Aghewoha. Técnico: Francesco Farioli.
Estrela Vermelha: Matheus; Stankovic, Rodrigão, Lekovic e Tiknizyan; Kostov e Elsnik; Zaric, Ivanic, Milson e Arnautovic. Técnico: Barak Bachar.