Transmissão Porto x Estrela Vermelha ao vivo online grátis: confira onde assistir

Dragões venceram todas as suas partidas na atual temporada e buscam nova vitória em duelo contra os sérvios, que ficaram no empate na estreia

Porto e Estrela Vermelha se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Onde assistir Porto x Estrela Vermelha ao vivo

A partida será transmitida pelo canal de Youtube CazéTV. A transmissão será gratuita.

Não é necessário se inscrever no canal para acompanhar o confronto.

Como chegam as equipes

O Porto realiza grande início de temporada. Na estreia da Liga Europa, a equipe portuguesa venceu o Salzburg por 1 a 0 na estreia da fase de liga. O time venceu todos os jogos na atual temporada.

Já o Estrela Vermelha vem embalado por uma sequência de bons resultados. A equipe sérvia está invicta há seis jogos e busca a vitória fora de casa para conquistar pontos preciosos na competição.

Ficha técnica

Data e Horário: 02/10 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

02/10 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga Europa - Rodada 2

Liga Europa - Rodada 2 Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)

Estádio do Dragão, Porto (Portugal) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Froholdt, Varela e Veiga; Pepe, Sainz e Samu Aghewoha. Técnico: Francesco Farioli.

Estrela Vermelha: Matheus; Stankovic, Rodrigão, Lekovic e Tiknizyan; Kostov e Elsnik; Zaric, Ivanic, Milson e Arnautovic. Técnico: Barak Bachar.