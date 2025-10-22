Transmissão Flamengo x Racing ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pela Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rubro-negro começa a disputa por vaga na grande final da competição internacional para enfrentar o classificado de Palmeiras x LDU

Flamengo e Racing-ARG se enfrentam nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025.

A partida de volta será no dia 29 de novembro, no estádio Presidente Perón, El Cilindro, em Buenos Aires. Na quinta-feira (23/10), Palmeiras e LDU fazem o outro duelo em Quito, no Equador.

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Racing: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Nardoni, Almendra, Solari, Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

De Arrascaeta celebra gol pelo Flamengo na temporada - Instagram/Flamengo

Não há regra do gol fora de casa como desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a vaga será definida nos pênaltis, sem prorrogação. A classificação garante o mínimo de US$ 7 milhões.

Afinal, que será disputada em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro de 2025. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.

Transmissão Flamengo x Racing ao vivo online: Grátis!

Os torcedores podem assistir ao vivo na TV Globo, em televisão aberta para todo o Brasil, com retransmissão gratuita no Globoplay, além do canal de YouTube da GeTV (vídeo abaixo).

1. Acesse a versão gratuita do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.



2. Faça login com sua conta da Globo.com ou através do seu e-mail e do Facebook



3. Busque por "Agora na TV" na aba de transmissões ao vivo e assista ao jogo.

Vídeo: resultado de Flamengo x Racing em tempo real



Quem quiser, pode acompanhar o tempo real no YouTube e com imagens na GeTV, novo canal gratuito do Grupo Globo, que concorre diretamente com a CazéTV, em uma narração alternativa.