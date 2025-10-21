fechar
Transmissão Independiente del Valle x Atlético-MG ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

A equipe do Galo tenta reagir e seguir vivo na Sul-Americana, enquanto o Independiente del Valle chega confiante, liderando o campeonato equatoriano.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/10/2025 às 19:00
Rony, atacante do Atlético-MG
Rony, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Independente del Valle e Atlético Mineiro se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Independiente del Valle e Atlético Mineiro contará com transmissão ao vivo, online e gratuita pelo SBT, além de ser exibida também pela ESPN e pelo Disney+.

Como assistir gratuitamente:

  1. Acesse o site oficial do SBT (sbt.com.br) ou abra o aplicativo do canal disponível para Android e iOS.
  2. Clique na aba “Ao Vivo”.
  3. Se preferir, você também pode acompanhar pelo canal do SBT no YouTube, onde a partida será transmitida em tempo real.

Ficha de jogo

  • Jogo: Independiente del Valle x Atlético Mineiro
  • Data: Terça-feira, 21 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Banco Guayaquil, Quito (Equador)
  • Competição: Jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2025
  • Transmissão: SBT, ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Independiente

Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza (Cazares); Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal

Atlético

Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana (Caio) e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli

