Transmissão Barcelona x Olympiacos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pela Champions League 2025/26
O time catalão é favorito contra os gregos, e buscam voltar a vencer na Fase de Liga depois de perder em casa para o atual campeão PSG
Barcelona e Olympiacos jogam nesta terça-feira (21/10), às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, pela 3ª rodada da Champions League 2025/26.
O Barça tenta se recuperar após a derrota de virada para o PSG. Com três pontos conquistados em dois jogos, o time comandado por Hansi Flick entra em campo na 16ª colocação geral.
Do outro lado, o time grego ainda não venceu na competição internacional e soma apenas um ponto, ocupando a 29ª colocação, momentaneamente, dentro da zona de eliminação direta.
Escalação do Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong; Fermín López, Lamine Yamal, Roony Bardghji e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Escalação do Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze, Dani García; Gelson, Chiquinho, Podence e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.
Onde assistir Barcelona x Olympiacos ao vivo online?
A partida tem transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max, que exibe todos os jogos via streaming. No entanto, sem exibir as imagens de graça. Para ter acesso, precisa ser assinante.
Como assistir na HBO Max?
- 1. Acesse o site ou aplicativo da HBO Max no celular, tablet, computador ou Smart TV.
- 2. Faça login com sua conta ativa ou assine a plataforma (veja aqui).
- 3. Procure por "eventos ao vivo" e clique em "Barcelona x Olympiacos".