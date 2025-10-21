fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo online grátis: veja onde assistir pela Champions League 2025/26

Os Gunners tentam manter os 100% de aproveitamento na competição internacional e os Colchoneros chegam embalados por Julián Álvarez

Por Robert Sarmento Publicado em 21/10/2025 às 13:43
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal - Instagram/Arsenal

Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam às 16h (horário de Brasília), desta terça-feira (21/10), no Emirates Stadium, em Londres, pela 3ª rodada da Champions League 2025/26.

Os Gunners vivem bom início de temporada e tentam manter os 100% de aproveitamento na competição. Após duas rodadas, os comandados de Mikel Arteta venceram o Athletic e Olympiacos.

Os Colchoneros vêm de grande exibição de Julián Álvarez, na rodada anterior, sendo autor de dois gols e duas assistências na goleada sobre o Eintracht Frankfurt. Antes, perdeu para o Liverpool.

Escalação do Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez e Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Baena e Thiago Almada; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Onde assistir Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo e online?

O duelo coloca frente a frente duas entre as equipes mais fortes do continente europeu. A partida tem transmissão ao vivo e gratuita do SBT, na TV aberta, além de retransmissão no +SBT.

Como assistir de graça no +SBT?

  • 1. Acesse o site ou aplicativo do +SBT (para Android, iOS e Smart TVs).
  • 2. Faça login com uma conta gratuita no SBT ou com seu e-mail.
  • 3. Procure pela aba "Ao Vivo" e clique na programação em tempo real.

Instagram/Atlético de Madrid
Camisas de Arsenal e Atlético de Madrid - Instagram/Atlético de Madrid

Leia também

Jogos de hoje (21/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (21/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão Barcelona x Olympiacos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pela Champions League 2025/26
Futebol Internacional

Transmissão Barcelona x Olympiacos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pela Champions League 2025/26

Compartilhe

Tags