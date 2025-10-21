Transmissão Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo online grátis: veja onde assistir pela Champions League 2025/26

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os Gunners tentam manter os 100% de aproveitamento na competição internacional e os Colchoneros chegam embalados por Julián Álvarez

Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam às 16h (horário de Brasília), desta terça-feira (21/10), no Emirates Stadium, em Londres, pela 3ª rodada da Champions League 2025/26.

Os Gunners vivem bom início de temporada e tentam manter os 100% de aproveitamento na competição. Após duas rodadas, os comandados de Mikel Arteta venceram o Athletic e Olympiacos.

Os Colchoneros vêm de grande exibição de Julián Álvarez, na rodada anterior, sendo autor de dois gols e duas assistências na goleada sobre o Eintracht Frankfurt. Antes, perdeu para o Liverpool.

Escalação do Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez e Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Baena e Thiago Almada; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Onde assistir Arsenal x Atlético de Madrid ao vivo e online?

O duelo coloca frente a frente duas entre as equipes mais fortes do continente europeu. A partida tem transmissão ao vivo e gratuita do SBT, na TV aberta, além de retransmissão no +SBT.

Como assistir de graça no +SBT?

1. Acesse o site ou aplicativo do +SBT (para Android, iOS e Smart TVs).



(para Android, iOS e Smart TVs). 2. Faça login com uma conta gratuita no SBT ou com seu e-mail.



3. Procure pela aba "Ao Vivo" e clique na programação em tempo real.