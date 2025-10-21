Frankfurt x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eintracht Frankfurt e Liverpool chegam em má fase, ambos buscam a vitória na Champions para se recuperar e subir na classificação do grupo.

Eintracht Frankfurt e Liverpool entram em campo nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Waldstadion, em Frankfurt.

Como chegam as equipes?

O Eintracht Frankfurt chega em baixa, sem vitórias nas últimas três partidas, e busca a recuperação na Champions League.

O Liverpool também vive momento difícil, com quatro derrotas seguidas, e precisa vencer para se aproximar das primeiras posições da fase de grupos.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Eintracht Frankfurt e Liverpool contará com transmissão ao vivo do Space e HBO Max.

Ficha de jogo

Data: 22/10/2025

22/10/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Waldstadion (Frankfurt)

Waldstadion (Frankfurt) Árbitro: Francois Letexier

Francois Letexier Onde assistir: Space e HBO Max

Prováveis escalações

Frankfurt

Kauã Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Larsson, Doan, Bahoya, Uzun; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller

Liverpool

Mamardashvili, Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Wirtz; Isak. Técnico: Arne Slot