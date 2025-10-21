Frankfurt x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eintracht Frankfurt e Liverpool chegam em má fase, ambos buscam a vitória na Champions para se recuperar e subir na classificação do grupo.
Eintracht Frankfurt e Liverpool entram em campo nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Waldstadion, em Frankfurt.
Como chegam as equipes?
O Eintracht Frankfurt chega em baixa, sem vitórias nas últimas três partidas, e busca a recuperação na Champions League.
O Liverpool também vive momento difícil, com quatro derrotas seguidas, e precisa vencer para se aproximar das primeiras posições da fase de grupos.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Eintracht Frankfurt e Liverpool contará com transmissão ao vivo do Space e HBO Max.
Ficha de jogo
- Data: 22/10/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Waldstadion (Frankfurt)
- Árbitro: Francois Letexier
- Onde assistir: Space e HBO Max
Prováveis escalações
Frankfurt
Kauã Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Larsson, Doan, Bahoya, Uzun; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller
Liverpool
Mamardashvili, Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Wirtz; Isak. Técnico: Arne Slot