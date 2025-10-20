Transmissão Santos x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Peixão tenta embalar para se afastar do Z-4 e mirar a Sul-Americana, enquanto o Leão da Barra chega motivado após vencer o rival Bahia.
Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto de hoje será transmitido online pelo Globoplay, mas não estará disponível gratuitamente. Além disso, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere (pay-per-view).
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Jogo: Santos x Vitória
- Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro
- Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Transmissão: Globoplay, SporTV e Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Vitória
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Árbitro assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
- Árbitro assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
- Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)