Onde assistir |

Transmissão Santos x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Peixão tenta embalar para se afastar do Z-4 e mirar a Sul-Americana, enquanto o Leão da Barra chega motivado após vencer o rival Bahia.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 19:00
Guilherme, jogador do Santos FC
Guilherme, jogador do Santos FC - Divulgação/Santos FC

Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto de hoje será transmitido online pelo Globoplay, mas não estará disponível gratuitamente. Além disso, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere (pay-per-view).

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Jogo: Santos x Vitória
  • Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro
  • Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Transmissão: Globoplay, SporTV e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Árbitro assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
  • Árbitro assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
  • Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

