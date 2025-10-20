Transmissão Santos x Vitória ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Peixão tenta embalar para se afastar do Z-4 e mirar a Sul-Americana, enquanto o Leão da Barra chega motivado após vencer o rival Bahia.

Santos e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto de hoje será transmitido online pelo Globoplay, mas não estará disponível gratuitamente. Além disso, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere (pay-per-view).

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Jogo: Santos x Vitória

Santos x Vitória Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro

29ª do Campeonato Brasileiro Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Vila Belmiro, Santos (SP) Transmissão: Globoplay, SporTV e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

