Onde assistir | Notícia

Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Atlético-MG tenta reagir e seguir vivo na Sul-Americana, enquanto o Independiente del Valle chega confiante, liderando o campeonato equatoriano.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 15:39
Hulk, atacante do Atlético-MG
Hulk, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Independente del Valle e Atlético Mineiro se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio?Banco?Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG busca a vitória para seguir na briga por uma vaga na Sul-Americana, contando com o retorno de Alexsander e sem Fausto Vera.

O Independiente del Valle chega motivado como líder do campeonato equatoriano, mas ainda não tem a participação confirmada de Cazares entre os titulares.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Independiente Del Valle e Atlético Mineiro, portanto, terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Ficha de jogo

  • Jogo: Independiente del Valle x Atlético Mineiro
  • Data: Terça-feira, 21 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Banco Guayaquil, Quito (Equador)
  • Competição: Jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2025
  • Transmissão: SBT, ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Independiente

Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza (Cazares); Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal

Atlético

Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana (Caio) e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli

