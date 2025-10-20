Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Atlético-MG tenta reagir e seguir vivo na Sul-Americana, enquanto o Independiente del Valle chega confiante, liderando o campeonato equatoriano.
Independente del Valle e Atlético Mineiro se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio?Banco?Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana.
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG busca a vitória para seguir na briga por uma vaga na Sul-Americana, contando com o retorno de Alexsander e sem Fausto Vera.
O Independiente del Valle chega motivado como líder do campeonato equatoriano, mas ainda não tem a participação confirmada de Cazares entre os titulares.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Independiente Del Valle e Atlético Mineiro, portanto, terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.
Ficha de jogo
- Jogo: Independiente del Valle x Atlético Mineiro
- Data: Terça-feira, 21 de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Banco Guayaquil, Quito (Equador)
- Competição: Jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2025
- Transmissão: SBT, ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Independiente
Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza (Cazares); Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal
Atlético
Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana (Caio) e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli