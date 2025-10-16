fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Vitória x Bahia ao vivo online: confira onde assistir

No Ba-Vi, Leão da Barra busca a vitória para não se complicar na luta contra a queda. Esquadrão busca seu segundo triunfo consecutivo na Série A

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 19:00
Duelo entre Bahia e Vitória pelo primeiro turno do Brasileirão
Duelo entre Bahia e Vitória pelo primeiro turno do Brasileirão - Reprodução/ Bahia

Ba-VI fecha a 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (16/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Os assinantes do Globoplay também poderão acompanhar as emoções da partida.

Como chegam as equipes

O Leão vive uma luta delicada contra o rebaixamento. Com 25 pontos, a equipe ocupa a 17ª posição, seis pontos atrás do Santos, primeiro clube fora da zona da degola. Na rodada anterior, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Vasco, por 4 a 3.

O Esquadrão de Aço vive momento mais tranquilo e vem embalado por uma vitória importante sobre o Flamengo, por 1 a 0. A equipe tricolor está na sexta colocação, com 43 pontos conquistados.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-feira (16/10) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 32
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Neris, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Ademir, Tiago e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Leia também

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Brasileirão

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Mirassol x Internacional ao vivo online: confira onde assistir
Brasileirão

Transmissão Mirassol x Internacional ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags