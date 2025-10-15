Transmissão Mirassol x Internacional ao vivo online: confira onde assistir
Leão vem de vitória e busca manter boa fase para seguir na luta por uma vaga na Libertadores. Colorado quer vencer para se afastar do Z-4
Nesta quarta-feira (15/09), às 20h (horário de Brasília), Mirassol e Internacional se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de pay-per-view Premiere. Os assinantes da plataforma pelo Globoplay também podem acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
O Leão Caipira vive grande momento. Depois de vitória sobre o Fluminense em jogo atrasado, por 2 a 1, o time se isolou em quatro lugar, om 46 pontos, seguindo firme na luta pela Libertadores.
O Colorado chega sob pressão, mas com um gás renovado. O time gaúcho venceu o Botafogo na última partida, por 2 a 0, e busca se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Porto Alegre está em 15º lugar, com 32 pontos.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A – Rodada 32
- Local: Maião, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e Guilherme Marques; Cristian e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Díaz.