Transmissão Mirassol x Internacional ao vivo online: confira onde assistir

Leão vem de vitória e busca manter boa fase para seguir na luta por uma vaga na Libertadores. Colorado quer vencer para se afastar do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 18:00
Alan Patrick, meia do Internacional
Alan Patrick, meia do Internacional - Reprodução/ Internacional

Nesta quarta-feira (15/09), às 20h (horário de Brasília), Mirassol e Internacional se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de pay-per-view Premiere. Os assinantes da plataforma pelo Globoplay também podem acompanhar o jogo.

 

Como chegam as equipes

O Leão Caipira vive grande momento. Depois de vitória sobre o Fluminense em jogo atrasado, por 2 a 1, o time se isolou em quatro lugar, om 46 pontos, seguindo firme na luta pela Libertadores.

O Colorado chega sob pressão, mas com um gás renovado. O time gaúcho venceu o Botafogo na última partida, por 2 a 0, e busca se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Porto Alegre está em 15º lugar, com 32 pontos.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 32
  • Local: Maião, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e Guilherme Marques; Cristian e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

