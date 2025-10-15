fechar
Transmissão Santos x Corinthians ao vivo online grátis: veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Alvinegros vivem situações opostas na classificação! O Peixe tenta aumentar a vantagem do Z4 e o Timão quer diminuir a distância para o G6

Por Robert Sarmento Publicado em 15/10/2025 às 18:09
Zé Roberto e Yuri Alberto disputam a bola
Zé Roberto e Yuri Alberto disputam a bola - Raul Baretta/Santos

Nesta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O clássico promete ser decisivo!

Isso porque o Peixe chega pressionado após a derrota para o Ceará e encerrar a sequência invicta de cinco partidas. O time precisa ganhar para se afastar da zona de rebaixamento (está em 16°).

Já o Timão vive  momento mais tranquilo. Depois de vencer o Mirassol, entrou na zona de classificação da Copa Sul-Americana e busca estabilidade até a semifinal da Copa do Brasil em dezembro.

  • 12° Corinthians - 33 pontos
  • 16° Santos - 28 pontos

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Transmissão Santos x Corinthians ao vivo online grátis

Os torcedores que quiserem assistir na internet possuem duas opções: Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo de graça no streaming, e no YouTube da GeTV. Não precisa adquirir assinatura.

Como assistir Santos x Corinthians no Globoplay?

  • 1. Acesse o Globoplay pelo celular, tablet, computador ou Smart TV.
  • 2. Faça login na sua conta da Globo.com e busque a programção de São Paulo.
  • 3. Clique na aba "Agora na TV" e assista o clássico ao vivo

Como assistir Santos x Corinthians na GeTV?

Para quem preferir acompanhar sem a necessidade de criar/fazer login ou inscrição em qualquer canal, tem a narração alternativa no vídeo abaixo. Tudo em tempo real e com imagens.

