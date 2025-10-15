Transmissão Fortaleza x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Leão do Pici tenta se aproximar do primeiro time fora da zona de rebaixamento e o Cruzmaltino quer ficar próximo do G6 do Brasileirão

A bola rola para Fortaleza e Vasco da Gama na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Leão do Pici vem de vitória fora de casa sobre o Juventude. Com 24 pontos e na 18ª colocação, tenta diminuir a distância para o primeiro fora do Z-4 para apenas um ponto.

Do outro lado, o Cruzmaltino vive momento de ascensão com Fernando Diniz. O time carioca derrotou o Vitória de virada por 4 a 3 e abriu oito pontos de vantagem para o Z4.

11° Vasco da Gama - 33 pontos

18° Fortaleza - 24 pontos

Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino e Lucas Crispim; Breno Lopes, Pikachu e Deyverson. Técnico: Martín Palermo.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

Transmissão Fortaleza x Vasco ao vivo online grátis

Tem como assistir de graça na internet no Globoplay, que retransmite a TV Globo no streaming, mas requer procurar a programação da TV Verdes Mares (afiliada no Ceará).



Como assistir Fortaleza x Vasco no Globoplay?

1. Acesse o Globoplay pelo celular, tablet, computador ou Smart TV.



2. Faça login na sua conta da Globo.com e busque a programção do Ceará.



3. Clique na aba "Agora na TV" e assista o clássico ao vivo