Transmissão Fortaleza x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
O Leão do Pici tenta se aproximar do primeiro time fora da zona de rebaixamento e o Cruzmaltino quer ficar próximo do G6 do Brasileirão
A bola rola para Fortaleza e Vasco da Gama na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Leão do Pici vem de vitória fora de casa sobre o Juventude. Com 24 pontos e na 18ª colocação, tenta diminuir a distância para o primeiro fora do Z-4 para apenas um ponto.
Do outro lado, o Cruzmaltino vive momento de ascensão com Fernando Diniz. O time carioca derrotou o Vitória de virada por 4 a 3 e abriu oito pontos de vantagem para o Z4.
- 11° Vasco da Gama - 33 pontos
- 18° Fortaleza - 24 pontos
Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino e Lucas Crispim; Breno Lopes, Pikachu e Deyverson. Técnico: Martín Palermo.
Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.
Transmissão Fortaleza x Vasco ao vivo online grátis
Tem como assistir de graça na internet no Globoplay, que retransmite a TV Globo no streaming, mas requer procurar a programação da TV Verdes Mares (afiliada no Ceará).
Como assistir Fortaleza x Vasco no Globoplay?
- 1. Acesse o Globoplay pelo celular, tablet, computador ou Smart TV.
- 2. Faça login na sua conta da Globo.com e busque a programção do Ceará.
- 3. Clique na aba "Agora na TV" e assista o clássico ao vivo