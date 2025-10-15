Transmissão Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo online grátis: veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto o Galo briga para ficar na zona de classificação da Copa Sul-Americana e quem sabe se aproximar do G6, a Raposa luta pelo título

Atlético-MG e Cruzeiro jogam na noite desta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

É o sexto clássico entre os rivais na temporada! A dupla começou o ano com um amistoso em 0 x 0 nos Estados Unidos. Depois, a equipe atlética venceu por 2 a 0 pelo Campeonato Mineiro.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os clubes empataram sem gols. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o time cruzeirense levou a melhor e venceu as duas partidas por 2 a 0.

O Galo vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Sport, em jogo adiado da 14ª rodada. O resultado afastou o time da zona de rebaixamento e deu moral as semifinais da Copa Sul-Americana.

Já a Raposa tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de três partidas sem vencer. A derrota para o Vasco e empates contra Flamengo e Sport afastaram do clube da liderança.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi e Ivan Román; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard e Guilherme Arana; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Transmissão Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo online grátis

O confronto tem transmissão de graça na internet no Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo no streaming, mas requer procurar a programação da emissora em Minas Gerais.



Como assistir Atlético-MG x Cruzeiro no Globoplay?

1. Acesse o Globoplay pelo celular, tablet, computador ou Smart TV.



2. Faça login na sua conta da Globo.com e busque a programção de Minas Gerais.



3. Clique na aba "Agora na TV" e assista o clássico ao vivo