Transmissão Palmeiras x RB Bragantino ao vivo online: confira onde assistir

Verdão vem de três vitórias e busca novo resultado positivo para seguir isolado na ponta da tabela. Massa Bruta quer se aproximar dos líderes

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/10/2025 às 17:00
Jogadores do Palmeiras comemoram gol
Jogadores do Palmeiras comemoram gol - Reprodução/ Palmeiras

O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (15), às 19h00 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Palmeiras x RB Bragantino ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de pay-per-view Premiere. Os assinantes da plataforma pelo Globoplay também podem acompanhar o jogo

 

Como chegam as equipes

O Verdão chega embalado após vencer suas últimas três partidas, com a sequência, o time paulista assumiu a liderança da competição, de maneira isolada. Na partida anterior, a equipe venceu o Juventude pelo placar de 4 a 1.

O RB Bragantino vem de vitória em duelo contra o Grêmio, por 1 a 0, com gol marcado já nos acréscimos. O Massa Bruta ocupa a nona colocação no Brasileirão, com 36 pontos conquistados, e busca a vitória para se aproximar das vagas pela Libertadores.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 28
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

