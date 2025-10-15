Transmissão Corinthians x Ferroviária ao vivo online grátis: confira onde assistir
Atuais campeões, Brabas do Timão golearam o Boca Juniors nas quartas de final da competição. Guerreiras Grenás eliminaram o Independiente del Valle
A semifinal da Libertadores Feminina 2025 reserva um clássico brasileiro. Corinthians e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (horário de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pelas seguintes plataformas:
- Xsports (TV aberta)
- Canal GOAT (Youtube)
- CazéTV (Youtube)
- SporTV 2 (TV por assinatura)
As transmissões de Canal GOAT e CazéTV serão totalmente gratuitas. Não é obrigatório se inscrever no canal.
Como chegam as equipes
Atuais campeãs da competição, as Brabas chegam embaladas após classificação expressiva nas quartas de final. A equipe de Itaquera goleou o Boca Juniors por 4 a 0, com destaque para Gabi Zanotti, que marcou três vezes.
Equipe vencedora da competição em 2015 e 2020, a Ferroviária chega à semifinal depois de vencer o Independiente Dragonas por 3 a 0 nas quartas. A equipe de Araraquara está invicta há seis partidas.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Libertadores Feminina – Semifinais (Jogo Único)
- Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina)
- Onde Assistir: Xports, Canal GOAT, CazéTV e SporTV 2
Prováveis Escalações
Corinthians: Lelê; Kati, Tarciane e Mariza; Jaqueline, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Portilho, Jheniffer e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
Ferroviária: Luciana; Daiane, Luana, Rafa Soares e Barrinha; Suzane, Dioneide e Micaelly; Aline Gomes, Laryh e Mylena Carioca. Técnica: Jéssica de Lima.