Corinthians x Ferroviária pela Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Atuais campeões, Brabas do Timão golearam o Boca Juniors nas quartas de final da competição. Guerreiras Grenás eliminaram o Independiente del Valle
A semifinal da Libertadores Feminina 2025 reserva um clássico brasileiro. Corinthians e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (horário de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
Como chegam as equipes
Atuais campeãs da competição, as Brabas chegam embaladas após classificação expressiva nas quartas de final. A equipe de Itaquera goleou o Boca Juniors por 4 a 0, com destaque para Gabi Zanotti, que marcou três vezes.
Equipe vencedora da competição em 2015 e 2020, a Ferroviária chega à semifinal depois de vencer o Independiente Dragonas por 3 a 0 nas quartas. A equipe de Araraquara está invicta há seis partidas.
Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pelas seguintes plataformas:
- Xsports (TV aberta)
- Canal GOAT (Youtube)
- CazéTV (Youtube)
- SporTV 2 (TV por assinatura)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (15/10) – 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Libertadores Feminina – Semifinais (Jogo Único)
- Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina)
- Onde Assistir: Xports, Canal GOAT, CazéTV e SporTV 2
Prováveis Escalações
Corinthians: Lelê; Kati, Tarciane e Mariza; Jaqueline, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Portilho, Jheniffer e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
Ferroviária: Luciana; Daiane, Luana, Rafa Soares e Barrinha; Suzane, Dioneide e Micaelly; Aline Gomes, Laryh e Mylena Carioca. Técnica: Jéssica de Lima.