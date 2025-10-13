fechar
Letônia x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e escalações

The English Team venceu suas três partidas pelas Eliminatórias e buscam nova vitória para encaminharem a classificação à Copa do Mundo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 16:42
Jogadores da Inglaterra comemoram gol
Jogadores da Inglaterra comemoram gol - Reprodução: Instagram/ Inglaterra

Letônia e Inglaterra se enfrentam na terça-feira (14/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga, em partida válida pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes

Com apenas uma vitória nas Eliminatórias, a Letônia ocupa a quarta colocação do Grupo K, com apenas 5 pontos. Os 11 Lobos não devem garantir a classificação para a Copa do Mundo.

A Inglaterra venceu suas cinco partidas disputadas nas Eliminatórias e deve garantir a classificação direta para a Copa do Mundo. Em seu último jogo, os ingleses venceram o País de Gales, por 3 a 0.

Onde assistir Letônia x Inglaterra ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 7
  • Local: Daugava Stadium, em Riga (Letônia)
  • Onde Assistir: SporTV 2

Prováveis Escalações

Letônia: Zviedris; Savalnieks, Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis e Ciganiks; Varslavans, Saveljevs e Zelenkovs; Gutkovskis, Sits. Técnico: Paolo Nicolato

Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e Spence; Anderson e Rice; Saka, Rogers e Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

