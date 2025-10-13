Letônia x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e escalações
The English Team venceu suas três partidas pelas Eliminatórias e buscam nova vitória para encaminharem a classificação à Copa do Mundo
Letônia e Inglaterra se enfrentam na terça-feira (14/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga, em partida válida pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.
Como chegam as equipes
Com apenas uma vitória nas Eliminatórias, a Letônia ocupa a quarta colocação do Grupo K, com apenas 5 pontos. Os 11 Lobos não devem garantir a classificação para a Copa do Mundo.
A Inglaterra venceu suas cinco partidas disputadas nas Eliminatórias e deve garantir a classificação direta para a Copa do Mundo. Em seu último jogo, os ingleses venceram o País de Gales, por 3 a 0.
Onde assistir Letônia x Inglaterra ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 7
- Local: Daugava Stadium, em Riga (Letônia)
- Onde Assistir: SporTV 2
Prováveis Escalações
Letônia: Zviedris; Savalnieks, Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis e Ciganiks; Varslavans, Saveljevs e Zelenkovs; Gutkovskis, Sits. Técnico: Paolo Nicolato
Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e Spence; Anderson e Rice; Saka, Rogers e Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel