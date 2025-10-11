Transmissão Londrina x São Bernardo ao vivo online: confira onde assistir
Invicto há cinco jogos, Tubarão vem de duas vitórias e joga pelo empate para garantir o acesso à Série B. Tigre precisa vencer para evitar susto
No sábado (11/10), às 17h00 (horário de Brasília), Londrina e São Bernardo se enfrentam em partida pela fase quadrangular da Série C, no Estádio VGD, em Londrina. A partida é válida pela sexta e última rodada da competição.
Onde assistir Londrina x São Bernardo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- DAZN (streaming)
- SportyNet (Streaming)
Apenas assinantes dos streamings terão acesso à transmissão da partida.
Como chegam as equipes
O Londrina chega embalado. Líder do Grupo B, o Tubarão precisa apenas do empate para garantir o acesso à segunda divisão em 2026.
Já o São Bernardo precisa da vitória para conquistar o sonhado acesso à Série B, sem sustos. A equipe do ABC paulista possui 6 pontos e está empatada com o Floresta, que ocupa a terceira colocação na tabela.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (11/10) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série C – Quadrangular (Rodada 6)
- Local: Estádio VGD, em Londrina (PR)
- Onde Assistir: DAZN e SportyNet
Prováveis Escalações
Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva
São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e João Paulo; Rodolfo, Felipe Garcia, Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá