Onde assistir | Notícia

Transmissão Londrina x São Bernardo ao vivo online: confira onde assistir

Invicto há cinco jogos, Tubarão vem de duas vitórias e joga pelo empate para garantir o acesso à Série B. Tigre precisa vencer para evitar susto

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/10/2025 às 15:00
Duelo entre São Bernardo x Londrina pelo quadrangular final da Série C
Duelo entre São Bernardo x Londrina pelo quadrangular final da Série C - Reprodução/ Londrina

No sábado (11/10), às 17h00 (horário de Brasília), Londrina e São Bernardo se enfrentam em partida pela fase quadrangular da Série C, no Estádio VGD, em Londrina. A partida é válida pela sexta e última rodada da competição.

Onde assistir Londrina x São Bernardo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (streaming)
  • SportyNet (Streaming)

Apenas assinantes dos streamings terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

O Londrina chega embalado. Líder do Grupo B, o Tubarão precisa apenas do empate para garantir o acesso à segunda divisão em 2026.

Já o São Bernardo precisa da vitória para conquistar o sonhado acesso à Série B, sem sustos. A equipe do ABC paulista possui 6 pontos e está empatada com o Floresta, que ocupa a terceira colocação na tabela.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (11/10) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série C – Quadrangular (Rodada 6)
  • Local: Estádio VGD, em Londrina (PR)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet

Prováveis Escalações

Londrina: Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e João Paulo; Rodolfo, Felipe Garcia, Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá

