Onde assistir | Notícia

Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Tigrão busca manter a boa fase em casa, enquanto a Onça-Pintada tenta recuperação e aposta na velocidade e ofensividade para surpreender.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 15:48
Imagem de jogo do Vila Nova na Série B 2025
Imagem de jogo do Vila Nova na Série B 2025 - Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.

O Vila Nova recebe o Amazonas neste sábado (11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O confronto promete ser decisivo para a sequência da competição, com as equipes buscando resultados importantes para subir na tabela.

Como chegam as equipes

O Vila Nova chega ao duelo motivado por uma boa sequência recente e busca manter o desempenho em casa para subir na classificação.

A equipe tem mostrado consistência defensiva e perigo nos contra-ataques, apostando na força do mando de campo.

O Amazonas, por sua vez, vem em busca da recuperação após resultados irregulares fora de casa.

O time precisa de pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e aposta no entrosamento ofensivo e na velocidade de suas linhas de frente para surpreender o adversário.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Vila Nova e Amazonas deste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do Disney+.

Ficha de jogo

  • Jogo: Vila Nova x Amazonas
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série C 2025
  • Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga — Goiânia (GO)
  • Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Vila Nova

Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda.

Amazonas

Zé Carlos; Castrillón, Alvariño, Iverton, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Guilherme Xavier e Diego Torres; Kiko e Luan Silva.

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

