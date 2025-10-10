Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tigrão busca manter a boa fase em casa, enquanto a Onça-Pintada tenta recuperação e aposta na velocidade e ofensividade para surpreender.

O Vila Nova recebe o Amazonas neste sábado (11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O confronto promete ser decisivo para a sequência da competição, com as equipes buscando resultados importantes para subir na tabela.

Como chegam as equipes

O Vila Nova chega ao duelo motivado por uma boa sequência recente e busca manter o desempenho em casa para subir na classificação.

A equipe tem mostrado consistência defensiva e perigo nos contra-ataques, apostando na força do mando de campo.

O Amazonas, por sua vez, vem em busca da recuperação após resultados irregulares fora de casa.

O time precisa de pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e aposta no entrosamento ofensivo e na velocidade de suas linhas de frente para surpreender o adversário.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Vila Nova e Amazonas deste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do Disney+.

Ficha de jogo

Jogo: Vila Nova x Amazonas

Vila Nova x Amazonas Competição: Campeonato Brasileiro Série C 2025

Campeonato Brasileiro Série C 2025 Data: Sábado, 11 de outubro de 2025

Sábado, 11 de outubro de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga — Goiânia (GO)

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga — Goiânia (GO) Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Vila Nova

Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda.

Amazonas

Zé Carlos; Castrillón, Alvariño, Iverton, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Guilherme Xavier e Diego Torres; Kiko e Luan Silva.

Arbitragem