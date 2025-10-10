Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Tigrão busca manter a boa fase em casa, enquanto a Onça-Pintada tenta recuperação e aposta na velocidade e ofensividade para surpreender.
O Vila Nova recebe o Amazonas neste sábado (11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro.
O confronto promete ser decisivo para a sequência da competição, com as equipes buscando resultados importantes para subir na tabela.
Como chegam as equipes
O Vila Nova chega ao duelo motivado por uma boa sequência recente e busca manter o desempenho em casa para subir na classificação.
A equipe tem mostrado consistência defensiva e perigo nos contra-ataques, apostando na força do mando de campo.
O Amazonas, por sua vez, vem em busca da recuperação após resultados irregulares fora de casa.
O time precisa de pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e aposta no entrosamento ofensivo e na velocidade de suas linhas de frente para surpreender o adversário.
Onde assistir ao vivo?
O jogo entre Vila Nova e Amazonas deste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do Disney+.
Ficha de jogo
- Jogo: Vila Nova x Amazonas
- Competição: Campeonato Brasileiro Série C 2025
- Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga — Goiânia (GO)
- Onde assistir: Disney +
Prováveis escalações
Vila Nova
Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Amazonas
Zé Carlos; Castrillón, Alvariño, Iverton, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, Guilherme Xavier e Diego Torres; Kiko e Luan Silva.
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)