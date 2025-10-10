fechar
Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Portugal lidera o Grupo F com 100% de aproveitamento; Irlanda busca recuperação para seguir na briga por vaga na Copa do Mundo 2026.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 15:16
Cristiano Ronaldo, atacante da Sele&ccedil;&atilde;o de Portugal
Cristiano Ronaldo, atacante da Seleção de Portugal - Reprodução/ Instagram

Neste sábado (11), Portugal recebe a Irlanda, às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa pela 3ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Como chegam as equipes?

Portugal chega à 3ª rodada das eliminatórias com 100% de aproveitamento, liderando o Grupo F com 6 pontos em dois jogos.

Já a Irlanda ocupa a lanterna da chave, com apenas 1 ponto, precisando de resultados positivos para se manter na disputa por uma vaga na Copa do Mundo 2026.

Vale lembrar que, nas eliminatórias europeias, apenas o 1º colocado de cada grupo conquista a vaga direta na Copa-2026.

Os segundos colocados, por sua vez, terão que disputar playoffs para tentar ir ao torneio.

Onde assistir ao vivo?

O sportv mostra Portugal x Irlanda ao vivo no sábado, dia 11 de outubro de 2025, com bola rolando às 15:45 (horário de Brasília). Outra opção para acompanhar o duelo é o serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

  • Jogo: Portugal x Irlanda
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 — 3ª rodada
  • Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio José Alvalade — Lisboa, Portugal
  • Transmissão: Sportv e Disney+

Prováveis escalações

Portugal

Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez

Irlanda

Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Ryan Manning, Dara O’Shea, Nathan Collins, Josh Cullen, Will Smallbone, Liam Scales, Jack Taylor, Evan Ferguson, Adam Idah. Técnico: Heimir Hallgrímsson

