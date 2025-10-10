Portugal x Irlanda: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Portugal lidera o Grupo F com 100% de aproveitamento; Irlanda busca recuperação para seguir na briga por vaga na Copa do Mundo 2026.
Neste sábado (11), Portugal recebe a Irlanda, às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa pela 3ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
Como chegam as equipes?
Portugal chega à 3ª rodada das eliminatórias com 100% de aproveitamento, liderando o Grupo F com 6 pontos em dois jogos.
Já a Irlanda ocupa a lanterna da chave, com apenas 1 ponto, precisando de resultados positivos para se manter na disputa por uma vaga na Copa do Mundo 2026.
Vale lembrar que, nas eliminatórias europeias, apenas o 1º colocado de cada grupo conquista a vaga direta na Copa-2026.
Os segundos colocados, por sua vez, terão que disputar playoffs para tentar ir ao torneio.
Onde assistir ao vivo?
O sportv mostra Portugal x Irlanda ao vivo no sábado, dia 11 de outubro de 2025, com bola rolando às 15:45 (horário de Brasília). Outra opção para acompanhar o duelo é o serviço de streaming Disney+.
Ficha de jogo
- Jogo: Portugal x Irlanda
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 — 3ª rodada
- Data: Sábado, 11 de outubro de 2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio José Alvalade — Lisboa, Portugal
- Transmissão: Sportv e Disney+
Prováveis escalações
Portugal
Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez
Irlanda
Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Ryan Manning, Dara O’Shea, Nathan Collins, Josh Cullen, Will Smallbone, Liam Scales, Jack Taylor, Evan Ferguson, Adam Idah. Técnico: Heimir Hallgrímsson